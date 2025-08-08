Municipal
Analitzaran l’estat del sostre del Saló de Plens, tancat des del 2022, per a la seva posterior reparació
L’Ajuntament ha licitat el desmuntatge del fals sostre i l’estudi de l’estructura per 190.000 euros
L’Ajuntament de Tarragona vol recuperar el Saló de Plens, clausurat des de fa gairebé tres anys per diverses deficiències, les quals van arribar a provocar algun despreniment. El consistori ha licitat el desmuntatge de la decoració del sostre per poder analitzar, posteriorment, l’estat de la seva estructura. L’empresa adjudicatària també haurà d’emmagatzemar «en condicions adequades» els elements retirats.
Durant el 2022, es van dur a terme obres per rehabilitar la coberta del Palau Municipal. Els treballs es va dividir en cinc fases, una de les quals estava centrada en el Saló de Plens, que es va impermeabilitzar amb lones de gran resistència. Tot i aquest reforç, el setembre d’aquell any es van produir filtracions d’aigua a la sala a causa de les tempestes intenses que va patir la ciutat.
Això va obligar a tancar l’espai i traslladar els consells plenaris a la Sala Genius del Palau de Congressos i a les instal·lacions de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona. Tres mesos després, es va desprendre un fragment decoratiu d’uns vuit centímetres, sobreposat al fals sostre del Saló de Plens, que va romandre sense activitat sine die, a l’espera que els tècnics municipals analitzessin les afectacions i elaboressin un estudi.
Aquest informe recollia la intervenció de retirada de part de l’enteixinat del sostre per a la realització de cales a les zones puntuals que presentaven una major afectació. A partir d’aquest document, s’ha elaborat el projecte executiu de les obres de desmuntatge que ha tret a concurs ara el consistori.
Més enllà dels treballs de desmuntatge, que inclouen també la gran làmpada central, l’adjudicatària s’encarregarà d’emmagatzemar els «elements que estiguin en bones condicions». Segons els plecs tècnics, aquests es guardaran en una sala del pàrquing de Jaume I, un equipament que està inactiu de fa més de 17 anys. «Hi ha una part catalogada que es quedarà dins de l’Ajuntament», apunten fonts municipals.
La Sala dels Penjats
Durant el transcurs de les obres, el consistori té previst cedir la Sala dels Penjats —espai contigu al Saló de Plens— a l’empresa constructora perquè l’utilitzi com a «espai de descans dels treballadors, així com a dipòsit provisional de petit utillatge».
Per aquest motiu, l’adjudicatària haurà de condicionar un altre espai interior del Palau Municipal per poder-hi desenvolupar els usos que actualment es fan en aquest espai, com reunions internes de l’equip de govern o de l’alcalde amb veïns.
Els treballs duraran tres mesos aproximadament i costaran 190.909,47 euros (IVA inclòs). «Segons les patologies estructurals que es detectin, es trigarà més o menys», apunten des de l’Ajuntament. Un cop estigui fet el «diagnòstic», es determinarà «quina intervenció cal fer després» per poder recuperar el Saló de Plens, un objectiu que no es preveu a curt termini.