Seguretat
Adjudiquen el sistema de videovigilància de la Part Alta, Rambla Nova i Via Augusta
La Guàrdia Urbana tindrà accés a una trentena de càmeres de seguretat per incrementar la seguretat ciutadana
L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat el contracte del sistema de videovigilància a la zona de la Part Alta, Rambla Nova i Via Augusta per 104.482,31 euros (IVA inclòs). L'empresa Aplicaciones Eléctricas Ene s'encarregarà en primer terme del subministrament i la implantació dels sistemes de videovigilància, mentre que el segon lot del contracte inclourà el sistema de gravació, gestió i analítica de videovigilància en xarxa, de forma unificada i centralitzada a la Guàrdia Urbana.
En total s'instal·laran 28 càmeres de videovigilància amb l'objectiu d'incrementar la seguretat ciutadana. La zona que en concentrarà més serà la Part Alta, on se n'instal·laran 25, mentre que dues es col·locaran a la Rambla Nova i una última a Via Augusta.