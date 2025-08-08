Infraestructures
Adjudiquen les obres de construcció d'un dipòsit per evitar desbordaments al canal de la Móra
La infraestructura està plantejada per augmentar la resiliència en cas de temporals
L'empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada serà l'encarregada de construir un dipòsit anti-desbordaments al canal de la Móra de Tarragona. L'adjudicació dels treballs s'eleva als 1.252.550,61 euros (IVA inclòs).
L'equipament podrà emmagatzemar fins a 1.000 m3 d'aigua, fet que permetrà regular i tractar els desbordaments, així com laminar i regular els cabals de pluja. Alhora, permetrà reduir l'abocament d'aigües al canal de La Móra i fer un cert grau de depuració sobre els volums finalment s’abocaran al medi.
Les obres d'aquest dipòsit formen part de les accions del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Tarragona, entre el blau i el verd, finançat pels fons europeus Next Generation.