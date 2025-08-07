Societat
Veïns del carrer Merceria de Tarragona discrepen d'ERC: «preferim terrasses a insalubritat»
Som Part Alta creu que podrien evitar els assentaments de sensellars a les voltes del carrer
Polèmica a la Part Alta per la petició d’ERC de prohibir les terrasses sota els porxos del carrer Merceria. Els republicans, tal com van comunicar aquest dilluns, reclamen modificar la nova ordenança municipal de terrasses, vigent des del 5 de juny, per tal «d’incorporar explícitament aquest espai als llocs on queda prohibit instal·lar terrasses». L’exigència, expliquen en l’escrit, naixeria de la «indignació del veïnat de la Part Alta» davant la terrassa que ocupa el número 10 del mateix carrer, la qual, asseguren, «afecta directament l’espai de pas sota els porxos». No obstant això, sembla que l’opinió veïnal no és homogènia.
«Ens ha sorprès aquesta posició, ens sembla una mica desafortunada», expressen des de la plataforma Som Part Alta. Si bé el grup es mostra crític davant l’ordenança de terrasses, consideren que aquesta instal·lació concreta no els genera conflictes, de fet molts la veuen com una possible solució a una altra problemàtica: l’assentament de persones sense sostre. «Preferim una ‘terrasseta’ cuidada que tornar al que teníem», apunten.
Segons expliquen, els veïns de la zona viuen una situació «bastant desagradable», sobretot durant l’hivern. «No volem criminalitzar a aquestes persones, que no ho tenen fàcil, però concretament parlem d’individus que feien les seves necessitats en mig del carrer, en plena llum del dia, i tampoc tenim per què presenciar això», indiquen.
Responsabilitat dels locals
Així, els residents tenen l’esperança que el nou local eviti un nou assentament, almenys durant les hores diürnes. «Entenem que mantindrien la zona neta, i no quedaria plena de matalassos i brutícia», detallen. L’espai que ocupen les persones sense llar és propietat privada, fet que limita la capacitat d’intervenció directa de l’Ajuntament. Tot plegat, assenyalen, preferirien abordar altres prioritats. «A tots ens interessa protegir els espais històrics. Som patrimoni, sí, però també som barri. El que reclamem, per sobre de tot, és trobar l’equilibri i la convivència entre veïnat, patrimoni i oci», manifesten. «Ens preocupa més la invasió de les franquícies al barri, per exemple. Aviat desapareixerà el comerç local i quedaran únicament botigues de souvenirs i geladeries», lamenten.
Per la seva banda, el grup municipal d’ERC exigeix «la convocatòria immediata i extraordinària» de la Comissió de Seguiment de l’Ordenança de Terrasses i Extensions Comercials i assegura que «el punt 2 de l’article 19 de la normativa actual ja contempla aquest tipus de regulació». També ha sol·licitat formalment a l’alcalde el decret d’ocupació de via pública de l’establiment.