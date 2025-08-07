Transport
L’estació d’autobusos de Tarragona adapta el seu horari d’obertura per a millorar el servei
Les instal·lacions obriran a les 6.30 h i fins a les 22.30 h a partir de setembre
L’estació d’autobusos de Tarragona de la plaça Imperial Tàrraco modificarà els seus horaris d’obertura a partir del pròxim 1 de setembre per tal de millorar l’atenció als usuaris del transport interurbà durant la franja de primera hora del matí.
Actualment, l’estació obre a les 7 h i fins les 23 h. Amb el nou horari, les instal·lacions obriran a les 6.30 h i fins a les 22.30 h, fet que permetrà garantir l’atenció a les persones usuàries des de l’inici de les operacions del dia. Aquest ajustament busca optimitzar el funcionament del servei, tot garantint una atenció adequada des de les primeres sortides del matí.
La mesura s’alinea amb l’objectiu de fer més eficient el funcionament de l’estació i optimitzar l’adequació del servei a les franges de major demanda.