Festes
L’Arrencada dels Gegants i l’‘Amparito Roca’, protagonistes del cartell de Santa Tecla 2025
Aquest dijous s'ha presentat la imatge de les festes d’enguany, que és obra de l’artista Anduluplandu
Cada 21 de setembre, els tarragonins es reuneixen a la plaça de la Font per escoltar el Pregó de Santa Tecla. Com marca la tradició, un cop acabat el discurs i la posterior Tronada, sona el primer Amparito Roca de les festes. El cartell de la Festa Major de 2025 immortalitza l’instant en què sona aquest emblemàtic pasdoble i es dona el tret de sortida a l’Arrencada dels Gegants, moment en el qual els músics i la gent també passen a ser protagonistes.
Aquesta imatge, obra de l’artista Bet Díez Rodríguez —amb l’àlies Anduluplandu—, també pretén commemorar el centenari de l’Amparito Roca, que va ser composada per Jaume Teixidó Dalmau l’any 1925 i que s’ha convertit en un himne per a la ciutat. Encara falta un mes i mig, i encara falta celebrar Sant Magí, però Tarragona ha començat a escalfar motors aquest dijous per a la seva Festa Major amb la presentació del nou cartell.
Durant l’acte, la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha expressat la voluntat de «posar en valor l’Amparito Roca» amb aquesta imatge, ja que és un «símbol de ciutat que tots els músics que participen toquen reiteradament durant tots els dies que duren les festes».
Igualment, ha apuntat, es pretén homenatjar «els nostres gegants, especialment els Gegants Vells que aquest any compleixen 200 anys». Per la seva banda, Bet Díez va mostrar la seva «il·lusió» per «poder explicar la meva part de la festa i el meu punt de vista» a través d’aquest cartell.
El marxandatge
Com cada any, les entitats s’han implicat activament en el desenvolupament del marxandatge per a les festes de Santa Tecla: el Ball de Diables amb la samarreta, la Fundació Estela amb el domàs, els Diables Voramar amb la bossa i el porta gots, la Moixiganga amb el mocador; el Ball de Gitanes amb la polsera, l’Agrupació de Portants dels Nanos Vells amb la totebag. També hi ha el ventall dels Comerciants de la Via-T, la xapa i l’imant del Ball de Cossis i el got de la cooperativa Combinats, i com a novetat, el body amb Tecletes.
A partir del 22 d’agost ja es podran trobar les diferents peces de marxandatge als mercats i diferents mercadets de Tarragona així com als establiments habituals. A partir de l’11 de setembre, també es podran comprar a l’estand de festes, al vestíbul del Teatre Tarragona. Un any més, es podran adquirir els productes oficials de les festes de manera virtual a la botiga de les festes de Santa Tecla en línia. Aquest sistema també permet fer reserves a partir de l’1 de setembre i demanar l’enviament a domicili.