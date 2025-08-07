Política
La Diputació de Tarragona aprova l’increment salarial del 0,5% per als càrrecs electes
Aquesta pujada i la del 2% de l’any passat responen a un acord entre Govern i sindicats del 2022
El ple de la Diputació de Tarragona va aprovar, el passat 1 d’agost, un increment del 0,5% de les retribucions dels membres electes de la Corporació. Aquesta millora salarial se suma a la pujada del 2% que es va produir fa tot just un any.
Aquests augments venen marcats per l’Acord Marc per a una Administració del Segle XXII, un pacte assolit entre el Govern de l’Estat i els sindicats CCOO i UGT l’octubre del 2022. Aquest tenia com a objectiu de modernitzar el servei públic i abordar les actualitzacions salarials dels funcionaris.
Aquell mateix any, els sous dels empleats públics es van incrementar un 3,5%; mentre que el 2023 es van tornar a augmentar un 3,5%. El juny del 2024, el Consell de Ministres va donar llum verda una nova millora del 2%, contemplant una pujada addicional del 0,5% en funció de la variació de l’IPC. Finalment, s’han donat les condicions perquè aquest plus es faci efectiu i, per tant, s’apliqui amb efectes retroactius des de l’1 de gener del 2024.
Aquestes actualitzacions no només afecten els funcionaris, sinó també els càrrecs electes. Així ho remarquen fonts de la Diputació, que expliquen que l’augment retributiu aprovat la setmana passada és «igual que la de la resta de treballadors de la corporació i que ve mercat per l’increment de sous que ha marcat el Govern de l’Estat».
Uns 400 euros anuals
Aquesta millora salarial suposarà un increment d’entre 250 i 440 euros anuals per als membres electes de l’ens provincial. La presidenta passarà dels 89.729,96 euros bruts anuals als 90.169,81. La retribució del vicepresident primer serà de 87.974,99 euros a l’any —429 més—, mentre que la vicepresidència segona i tercera cobraran 82.799,99 euros anuals —403 més— i la vicepresidència quarta percebrà 80.730 euros —394 més—.
També s’augmentarà el sou dels presidents dels organismes autònoms, que passarà dels 75.186,44 euros bruts anuals als 75.555,01. Pel que fa als diputats, cobraran 51.750 euros a l’any, 250 euros més que abans. El salari dels portaveus, així com dels presidents i secretaris de grup, serà de 61.797,07 euros. En el cas dels càrrecs amb dedicació parcial, la retribució màxima va dels 71.783,96 als 41.198, 04 euros per any.
Modificació de crèdit
Més enllà d’aquesta actualització de sous, el ple de la Diputació també va aprovar la modificació de crèdit número 3 per al present exercici del 2025, el qual suposa un increment pressupostari de més d’un milió i mig d’euros. Entre les partides, hi ha una de 51.566,69 euros per a «retribucions dels càrrecs electius».
D’altra banda, es dona de baixa «per anul·lació» una partida de 68.929,19 euros en concepte d’«assistències càrrecs electius». Aquest suplement de crèdit inclou diverses subvencions per a ajuntaments la província. Tanmateix, hi ha una partida de 500.000 euros que servirà per finançar la nova línia d’ajuts per als clubs esportius que competeixin a nivell estatal i internacional.