Societat
La Cucafera buscarà princesa i cavaller el 16 d'agost
La prova està dirigida a nens i nenes d'entre 6 i 12 anys de Tarragona
La Cucafera de Tarragona ha tornar a despertar atemorint pels carrers amb les seves queixalades. Per això és necessari cercar el valent cavaller que sigui capaç de capturar-la i la donzella/princesa que la pugui domesticar amb les seves bones paraules, tal com indica la llegenda.
D'aquesta manera s'obre el Càsting La Cucafera busca princesa i cavaller 2025 que es durà a terme dissabte 16 d'agost a les 19h de la tarda a la plaça de les Cols en el marc de les Festes de Sant Magí 2025.
La prova està dirigida a nens i nenes d'entre 6 i 12 anys de Tarragona, cal inscripció fins a l'11 d'agost a cucaferatgn@hotmail.com on es facilitarà el formulari i el poema que caldrà memoritzar.