Cultura
La 17a edició de la iMAGInada, preparada per escalfar motors de cara a Sant Magí
Entre el 8 i el 10 d’agost, els Jardins del Camp de Mart seran la seu, un any més, dels tallers, activitats i concerts de l’espai autogestionat de referència de l’estiu tarragoní
Sant Magí a la ciutat de Tarragona no s’entén sense els concerts, tallers i activitats que porta la iMAGInada als Jardins del Camp de Mart en la prèvia de la Festa Major estival tarragonina. Enguany, el festival torna amb la seva 17a edició posant ènfasi en les fronteres. I tal com explica la mateixa associació sociocultural, volen visibilitzar «com aquestes influeixen en les vides de totes i reivindica la força col·lectiva per denunciar abusos i per defensar el bé comú».
La iMAGInada començarà demà divendres 8 d’agost a les 19 h amb la tradicional cercavila inaugural per diferents carrers del centre de la ciutat —acompanyada de la música de la Batucada Engrescats— i es tancarà el diumenge 10 d’agost amb la música i dansa de la Folkejada, a càrrec del grup del territori That’s all Folk.
Més enllà de l’obertura i el final del festival, però, la programació està conformada per tallers i activitats per totes les edats com el de creació d’instruments —que es fa dissabte a les 11 h— o el de quadres de sorra del Senegal —que es fa diumenge a les 18.30 h.
Per tal que «totes les famílies puguin gaudir de la programació amb comoditat i tranquilitat», enguany l’organització ha incorporat l’Espai Nadó a l’Escenari Cabaret. Un espai facilitat per la mestra d’educació infantil Mer Barro pensat «per observar, comprendre i acompanyar el desenvolupament dels infants» i que oferirà a les famílies un lloc de reflexió, «valorant el joc espontani el moviment lliure».
La iMAGInada, com cada any, també tindrà lloc per la millor música i festa. La primera jornada tancarà amb una sessió de funk, rumba, soul, flamenc i hip-hop a càrrec de DJ Fonki Cheff. El plat fort, però, arribar la nit de dissabte amb el concert de Roba Estesa.
El grup tarragoní s’acomiada dels escenaris després de més de deu anys de trajectòria. Diran adeu a la seva ciutat amb un concert al festival que les va veure créixer en els seus orígens. L’actuació començarà a les 23 h a l’escenari Plaça i està emmarcat en el programa del Festival Sota la Palmera.
En acabar el concert, a l’Espai Cabaret serà el torn de Paula Fitzz, un projecte musical que combina R&B amb influències d’electrònica i funk, i de la sessió de DJ Monsieur Gustave, que repassarà diferents gèneres musicals, des del disco fins a la cúmbia.
A més dels concerts nocturns, també hi ha programat un concert vermut de Nerea Bassart a les 13 h del dissabte. La bateria, cantant i compositora presentarà el seu nou disc Sense casc una interessant barreja de soul, electrònica, urbà i rock, entre altres gèneres.