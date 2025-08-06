Cultura
El Serrallo es consolida com a capital de les havaneres de la Catalunya Sud
El barri mariner es referma com a escenari de referència de la música popular d’arrel marineres gràcies a una programació diversa i de primer nivell
La 33a edició de les ‘Havaneres al Port’ tanca amb èxit rotund. Més de 2.000 persones han assistit als concerts programats a la Pèrgola del Serrallo durant les nits dels dissabtes del mes de juliol. L’alt nivell de la proposta artística d’aquest cicle musical ha refermat el paper del Serrallo com a escenari referent de la música popular d’arrels marineres de la Catalunya
Sud.
Enguany, el públic, vingut de totes les comarques tarragonines, ha pogut gaudir de les actuacions de Les Anxovetes, Els Cremats, Neus Mar i Olla Barrejada; un programa divers que ha sabut englobar propostes tradicionals amb noves veus de l’havanera.
Les actuacions han comptat amb una mitjana de mig miler d’assistents per cantada i una Pèrgola del Serrallo plena a vessar. Cal destacar el concert de Neus Mar, del passat 26 de juliol, que va aplegar a unes 700 persones. L’èxit d’aquesta edició recau en la seva programació, que ha inclòs propostes de primer nivell dins del panorama de l’havanera, amb una important representació femenina i sense oblidar el talent del territori.
Així mateix, cal destacar la bona acollida que han tingut ‘Viu l’havanera des del mar’. Aquesta proposta, que s’ha dut a terme els dimarts de juliol a bord del vaixell Tarragona Blau, ha ofert una immersió vivencial a l’origen i significat de les havaneres, conduïda per Quimet el Romesquet, músic i divulgador que ha narrat la història d’aquest gènere a través de les seves
lletres, instruments i anècdotes.
L’activitat, de pagament, ha completat el seu aforament en totes les sis sessions que s’han realitzat. La bona acollida del públic d’aquesta darrera edició i la llarga trajectòria que acumula aquesta iniciativa, que enguany ha celebrat la 33a edició, consoliden el barri mariner de Tarragona com l’epicentre cultural de l’havanera de la Catalunya Sud.
En aquest sentit, cal destacar que les ‘Havaneres al Port’ tenen una gran convocatòria territorial amb públic assistent no només de la ciutat sinó de tot el Camp de Tarragona.