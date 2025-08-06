Societat
El lleure, un refugi d’estiu per als més vulnerables
Els casals de la Fundació Pere Tarrés a Tarragona acullen una seixantena d’infants aquest agost
L’agost és sovint un mes d’aturades. La calor ho paralitza tot, i per a moltes famílies, l’agenda s’esvaeix entre platges, migdiades i hores mortes. Però no tothom viu l’estiu igual. Per a molts nens i nenes en situació vulnerable, aquestes setmanes poden ser llargues, feixugues i, sovint, desateses. A l’Escola Saavedra, però, cap criatura té temps per avorrir-se. Aquest centre acull un dels casals becats que la Fundació Pere Tarrés organitza aquest mes a Tarragona.
A tota la ciutat, hi participen més de seixanta infants en situació de vulnerabilitat, que sense aquest espai, difícilment tindrien una alternativa de lleure. «A l’agost molts serveis socials fan vacances, i molts menors queden desemparats», explica Montse Vall, directora de l’entitat a Tarragona. «És un bon moment per oferir-los un espai amb activitats, lleure i acompanyament emocional», afegeix.
Els usuaris hi arriben derivats pel departament de Benestar Social, després d’una selecció coordinada amb la fundació. «Parlem d’infants i joves que viuen en entorns socioeducatius complexos i situacions d’habitatge complicades, en espais petits i amb poca ventilació, i que passen moltes hores enganxats a pantalles», apunta Vall. Així, en canvi, el mòbil es queda a casa.
Al casal, el dia arrenca amb jocs per activar-se. El pica paret i tocar i parar són dels preferits. Després arriba l’hora d’embrutar-se les mans amb els tallers creatius, vinculats al centre d’interès d’aquest estiu: Descobrim la Mediterrània. Aquesta primera setmana els grans i els mitjans creen el seu propi mar, plasmat en un mural, mentre que els més petits el modelen amb plastilina.
«Volem que coneguin el mar que tenen tan a prop, però també que reflexionin sobre la sostenibilitat, el respecte o la cooperació», afirma Diana Benjumea, directora del casal a l’Escola Saavedra. Les activitats continuen amb un esmorzar a l’ombra, jocs d’aigua, i fins i tot sortides a la platja. «Divendres acabarem el dia amb una gimcana aquàtica», explica Benjumea.
El lleure, un dret universal
L’objectiu d’aquests casals, assegura Vall, va més enllà d’omplir les hores. «Si els infants passen de juny a setembre aturats, tornen més desconnectats i amb més dificultats per seguir el ritme escolar. Amb activitats com aquesta, continuen treballant hàbits, valors i rutines», apunta la directora de la delegació tarragonina de la Fundació.
«Els estudis demostren que cada vegada hi ha més famílies que necessiten aquests recursos. Per això des de les entitats demanem la universalització del lleure», reivindica. En total, contant els infants i joves que han participat en les colònies becades, 762 menors han gaudit aquest estiu de les activitats que la Fundació Pere Tarrés ha organitzat a les comarques de Tarragona. A Catalunya, enguany són 37.000 infants.