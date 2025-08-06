Equipaments
Les obres de la Ciutat de Repòs de Tarragona avancen amb la fase d’enderroc
El nou alberg juvenil haurà d’estar enllestit abans de l’estiu del 2026
La transformació de la Ciutat de Repòs i Vacances en un alberg juvenil avança a bon ritme. A principis de juny, es van iniciar els treballs previs d’unes obres que s’allargaran fins a l’estiu del 2026. En els darrers dies, la maquinària ha engegat la fase d’enderroc, que afecta una de les ales de l’edifici principal, on antigament s’allotjava el personal del complex. Aquesta intervenció costarà més de 15 milions d’euros. El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya costejarà aquesta inversió a través d’una subvenció dels fons europeus Next Generation. Això sí, per no perdre aquest ajut, la construcció del nou equipament haurà d’estar enllestida abans del juny de l’any vinent.
El projecte preveu la rehabilitació de set dels setze pavellons que hi ha al complex. L’edifici principal es reduirà a la meitat arran d’un informe del març del 2023 que posa de manifest el col·lapse d’un sostre i el risc de col·lapse d’altres dos limítrofs. Per aquest motiu, s’ha procedit a enderrocar la zona afectada. En la part de l’immoble que quedarà dempeus, hi haurà un menjador amb capacitat per a uns 440 comensals.
D’altra banda, es milloraran els accessos a aquest edifici per a garantir l’arribada d’autocars. El futur alberg juvenil, que disposarà de 204 places, comptarà amb una zona verda de 14.200 quadrats, respectant la vegetació i els refugis d’animals existents. El projecte també contempla la construcció de pistes esportives a la part central del complex.
Pel que fa a les pistes ja existents, que queden a l’altra banda de la carretera N-340, passaran a mans de l’Ajuntament de Tarragona. El consistori i la Generalitat han acordat la mutació demanial d’aquestes instal·lacions, així com de la recepció del complex, perquè passin a ser de titularitat municipal.