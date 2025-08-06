Equipaments
L'Ajuntament de Tarragona rehabilita la impermeabilització de la coberta del Palau Firal
És imprescindible per poder col·locar a sobre plaques solars com està previst
L’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET, SA) està duent a terme la rehabilitació de la impermeabilització de la coberta del Palau Firal, donat que existien algunes filtracions d’aigua en la mateixa. El deteriorament de la tela asfàltica impedia la col·locació de plaques fotovoltaiques tal com està previst per tal d’aconseguir major eficiència energètica i, fins i tot, destinar al Mercat Central de Tarragona el sobrant energètic que s’obtingui.
L’àmbit d’aquesta actuació de millora és la coberta de la nau principal de l’edifici del recinte firal. Es tracta d’una coberta de planta rectangular, plana, no transitable, amb una única pendent per a l’evacuació de les aigües en el sentit curt de la coberta. La impermeabilització s’executa amb un tractament de poliurea projectada (membrana de poliuretà bicomponent). La nova impermeabilització es col·loca adherida sobre la impermeabilització existent.
La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, i presidenta d’EMDET, Montse Adan, ha afegit que «vam detectar aquesta problemàtica i vam actuar ràpidament per poder fer realitat el nostre objectiu de millora energètica amb plaques fotovoltaiques. En breu seran una realitat i dotaran d’energia al Palau Firal».
La rehabilitació de la tela asfàltica finalitzarà en els propers dies i té una durada de tres setmanes. Està previst que, aproximadament, cap al mes d'octubre s’iniciï la col·locació de les plaques solars.
Les tasques de millora de la coberta del Palau Firal han comptat amb un pressupost de 171.518,11 euros.