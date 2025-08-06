Municipal
L'Ajuntament de Tarragona desbrossa més de 15 km de la xarxa de camins municipals
Està previst que els treballs acabin la setmana que ve
Aquest estiu l’Ajuntament de Tarragona està treballant en la xarxa de camins públics municipals. Des de la setmana passada s’estan duent a terme tasques de desbrossat en més de 15 km de camins. Els treballs compten amb l’autorització del Cos d’Agents Rurals i segueixen totes les recomanacions en quan a prevenció d’incendis forestals.
L'objectiu d'aquests treballs és que els usuaris, ja siguin caminadors, esportistes o vehicles, no es trobin amb trams de camí en males condicions que dificultin el pas i l’accés a habitatges i propietats. L’import total de l’actuació és de 7.500 € IVA inclòs i està previst que acabi la setmana que ve.