Successos
L'enxampen gravant vídeos al lavabo de dones del Mercat Central i agredeix a la vigilant de seguretat
L'arrestat ha estat detingut per un presumpte delicte d'agressió sexual i lesions. El servei de vigilància del Mercat havia rebut fa uns dies queixes de diverses usuàriesper fets similars
Un home de 31 anys ha estat detingut aquest matí de dimecres al Mercat Central de Tarragona per un presumpte delicte d'agressió sexual. Segons ha avançat el Diari de Tarragona, el detingut ha estat pillat in fraganti mentre gravava vídeos i feia fotos als lavabos de dones situats al carrer Colom. Els fets han passat a les 09.50 hores.
Una de les vigilants de seguretat ha acudit a la zona per aturar-lo, quan aquest ha agafat a la treballadora del pit, causant-li lesions. Un altre vigilant ha arribat a la zona dels lavabos i ha retingut a l'agressor fins que ha arribat tres dotacions de la Guàrdia Urbana.
L'home ha estat detingut per un delicte d'agressió sexual i lesions. L'incident ha generat molta expectació ja que és una zona molt concorreguda de la ciutat. Fins al lloc també s'ha desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han traslladat a la treballadora de seguretat fins a l'hospital. La dona ja ha estat donada de alta.
Es dona el cas que els vigilants de seguretat han rebut des de fa dies les queixes de diverses dones que haurien estat víctimes de casos similars als lavabos del Mercat Central. Arran de la descripció facilitada per aquestes, aquest matí els vigilants han detectat un home amb les característiques descrites, el qual podria ser el presumpte autor de els queixes rebudes. La Guàrdia Urbana de Tarragona ha confirmat que fa uns dies ha rebut una denúncia formal per part d'una dona que hauria estat també víctima del detingut. La policia local ha obert una investigació.