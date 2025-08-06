Societat
La 45a Peonada Popular de Santa Tecla serà el pròxim 14 de setembre
El punt de sortida i d'arribada serà l'aparcament superior del Parc Central i hi haurà dos circuits
Tarragona Esports ja ho té tot a punt per la 45a edició de la Peonada Popular de Santa Tecla. L'esperada cita esportiva que se celebra en el marc de la festa major de la ciutat, es durà a terme el diumenge 14 de setembre i començarà a les 9.30 h des de l'aparcament superior del centre comercial Parc Central. Organitzada per Tarragona Esports, l'esdeveniment torna enguany a comptar amb el patrocini de Parc Central i l'aparcament superior del centre comercial serà, per quart any consecutiu, el punt de sortida i d'arribada.
Les inscripcions per participar en aquesta cita esportiva, inclusiva i familiar estaran obertes des del 12 d'agost al 10 de setembre a les 14 h i s'han de fer a través d'aquest apartat web de Tarragona Esports. Com en les anteriors edicions, la Peonada oferirà dos circuits inclusius: el llarg, que tindrà 6,65 quilòmetres i transcorrerà pel passeig de la Independència, entre altres carrers i avingudes principals de la zona com la rambla President Francesc Macià; i el curt, de 2,72 quilòmetres i que vorejarà el Parc Central i la Tabacalera.
«És una de les cites esportives amb més història de la ciutat on cada any participen al voltant d’un miler de persones», ha destacat el conseller d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, durant la presentació de l'esdeveniment que s'ha fet aquest dimecres al matí. Soler ha recordat que es tracta d’una jornada «esportiva i familiar i que no és competitiva sinó que el més important és participar». «Animem a tota la ciutadania a participar en aquesta tradicional cita que estem convençuts que tornarà a ser un èxit», ha conclòs.
Per la seva banda, el gerent de Parc Central Francisco Lambea, ha manifestat que «des del 2022, quan vam iniciar la nostra col·laboració com a patrocinadors de l’esdeveniment, la Peonada s’ha convertit en una cita fixa per a Parc Central. És una gran oportunitat per sumar-nos a l’esperit festiu i esportiu de Santa Tecla i compartir una jornada saludable i participativa amb tota la ciutat».
Els dorsals es podran recollir els dies 12 i 13 de setembre al punt d'atenció al client del Parc Central. En arribar a la meta, s’obsequiarà els participants amb una samarreta commemorativa, així com amb diferents queviures d’avituallament.