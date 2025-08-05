Societat
Tarragona tindrà una nova residència d’estudiants a l’antiga Mútua d’Accidents
L’edifici disposarà de 58 places i obrirà les portes aquest setembre
Tarragona disposarà aquest setembre d’una nova residència d’estudiants, situada a l’antic edifici de la Mútua d’Accidents de Treball (MATT), al número 23 de l’avinguda Estanislau Figueres. Aquesta, Can Matt, tindrà 58 places d’habitacions destinades a estudiants universitaris, tot i que també comptarà amb un servei d’apartaments independents per a joves professionals en formació, com és el cas de metges residents, investigadors, o estudiants en programes de postgrau entre d’altres.
L’històric edifici obrirà oficialment les seves portes l’1 de setembre, tot i que l’immoble ja fa unes setmanes que rep visites concertades. Les obres per a aquesta nova residència van arrencar durant l’hivern, havent obtingut la llicència aquest febrer, i es completaran a la tardor, ja que segons expliquen des de l’empresa de coliving, encara s’estan finalitzant els treballs a la planta baixa, que acollirà un Business Center. Aquest disposarà d’espais de coworking i sales de reunió polivalents, i serà independent i accessible durant les 24 hores del dia.
Les zones residencials, en canvi, sí que es troben enllestides. Aquestes inclouen habitacions individuals i dobles, amb bany privat, escriptori, nevera, climatització i llum natural. També compten amb cuina compartida, sala d’estudis i punts de rentat, així com d’un espai lúdic a la terrassa.
Aquesta serà la primera residència de Can Matt, i de moment l’única. Així i tot, fonts de l’empresa avancen que tenen previst aterrar a noves ciutats universitàries. De fet, apunten, molt aviat anunciaran la seva pròxima obertura.
464 places a Tarragona
Amb aquesta nova incorporació, Tarragona disposarà de 464 places de residències universitàries. Fins ara, a la ciutat hi havia quatre allotjaments d’aquest tipus: la Residència Universitària Sant Jordi (175 places) i la Residència Tarragona Mediterrani (160), ambdues adscrites la Universitat Rovira i Virgili; la residència AiE Tarragona (68 places); i les Llars DGL, amb un pis de tres habitacions.
«Tenim una alta demanda, sobretot d’estudiants estrangers», asseguren des de Can Matt. A més, assenyalen, el perfil és variat, procedent de diferents graus i campus universitaris de la ciutat, i fins i tot de Reus. Afirmacions que no sorprenen quan es té en compte la quantitat d’alumnes que arriben cada setembre a Tarragona per cursar els seus estudis universitaris. El curs passat, la URV trencava el seu propi rècord per segon any consecutiu, registrant la xifra més alta de matriculats de la seva història, amb més de 13.000 estudiants de grau.
Un edifici històric protegit
Una de les peculiaritats d’aquesta nova residència és la seva ubicació, que és ni més ni menys que un edifici històric protegit com a Bé Cultural d’Interès Local. La Mútua d’Accidents de Treball de Tarragona és una obra neoclàssica, construïda durant els anys 50 i dissenyada per l’arquitecte Antonio Pujol Sevil. La seva façana va ser restaurada l’any 2019, i aquesta manté el seu aspecte original.