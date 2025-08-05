Societat
Port Tarragona instal·la sis nous punts d’hidratació dins del recinte portuari
S’han ubicat al moll de Cantàbria, d’Aragó, de Castella i de Balears
L’Autoritat Portuària de Tarragona ha instal·lat recentment sis nous punts d’hidratació dins del recinte portuari. La mesura busca facilitar l’accés a l’aigua potable a totes aquelles persones que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure, especialment davant d’onades de calor i períodes prolongats d’altes temperatures. Aquests sis nous punts d’aigua potable se sumen als quatre ja existents, de manera que totes les zones del recinte portuari compten amb fonts d’aigua de boca. Amb aquesta mesura, l’Autoritat Portuària reforça la protecció del personal davant d’episodis de calor extrema, millorant les condicions de treball.
Els sis nous punts d’hidratació s’han repartit estratègicament pel port amb l’objectiu de facilitar la hidratació constant de les persones treballadores i minimitzar el risc de cops de calor o altres afectacions derivades de l’exposició a altes temperatures. Aquesta actuació respon al compromís de l’Autoritat Portuària de Tarragona amb el benestar del conjunt de persones que accedeixen diàriament o de manera puntual al recinte portuari per a desenvolupar la seva activitat professional.
Les noves fonts d’aigua potable s’han ubicat a l’exterior de la caseta del guardamolls del Moll de Cantàbria; annex al PCF (Punt de Control Fronterer), al Moll d’Andalusia; a l’aparcament del Centre d’Acreditacions; a la zona del dipòsit de bombeig del Moll d’Aragó; a prop del nínxol 118 del Moll d’Aragó; i a la zona enjardinada del Moll de Balears. Tots ells estan senyalitzats amb cartells que destaquen que l’aigua que dispensen és aigua de boca.
Aquests nous punts d’hidratació se sumen a les quatre fonts ja existents. Aquestes s’ubiquen al Moll de Costa, a tocar del Serrallo; al vial del Mar, entre les seus de l’APT i el Club Nàutic; al Km0 i al Far de la Banya. Totes elles estan pensades a donar resposta a les necessitats derivades dels usos socials de l’espai portuari. Ara, amb els nous punts d’aigua potable, queden cobertes també les necessitats relacionada amb l’activitat laboral que es duu a terme dins del Port.