Salut
El nou Hospital Viamed Tarragona ja té data d'obertura
Aquest divendres el centre obrirà les portes per iniciar l’activitat interna, mentre que l’àrea d’Urgències entrarà en funcionament dissabte
El nou Hospital Viamed Tarragona entrarà en funcionament el proper 11 d’agost i començarà a rebre els primers pacients. La posada en marxa de l’hospital suposa un pas endavant per a l’atenció sanitària a la província, contribuint a posicionar el territori com a referent en matèria de salut.
Divendres 8 d’agost, l’Hospital Viamed Tarragona obrirà les portes per iniciar l’activitat interna, el dissabte 9 d’agost entrarà en funcionament l’àrea d’Urgències i es traslladaran els pacients hospitalitzats. A partir del proper dilluns 11 d’agost, es duran a terme totes les activitats programades: consultes, cirurgies, radiologia i anàlisis clíniques.
Es tracta d’un hospital altament innovador, destinat a oferir una àmplia cartera d’especialitats mèdiques i quirúrgiques en l’àmbit privat sota un model d’atenció integral. Compta amb tecnologia d’última generació i un disseny curosament pensat per afavorir el benestar i la comoditat del pacient, garantint la privacitat en les àrees més sensibles.
L’Hospital Viamed Tarragona disposarà d’urgències 24 hores amb circuits diferenciats per a adults i pediatria, més de 40 consultes externes organitzades per especialitats, hospital de dia oncològic, sala d’hemodinàmica, àrea d’hospitalització amb 96 habitacions individuals i un servei complet de diagnòstic per la imatge. El bloc quirúrgic estarà format per 11 quiròfans, al costat de la Unitat de Cures Intensives.
A l’hospital es donarà resposta integral a les diferents patologies, incloses les d’alta complexitat, amb equipaments d’última generació i equips mèdics multidisciplinaris. Aquesta cobertura integral permetrà als pacients accedir a diagnòstics, tractaments i seguiment clínic en un mateix espai.