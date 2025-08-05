Laboral
L’EMT obre tres processos de selecció per a nous llocs de treball
Les sol·licituds és poden presentar fins al pròxim dijous 21 d’agost
L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ha obert aquest dimarts tres processos selectius per reforçar la seva estructura organitzativa i continuar avançant en la millora dels serveis de mobilitat i aparcament a la ciutat. Avui s’han publicat les convocatòries al BOPT i el termini d’admissió de sol·licituds és de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació, per tant, fins al pròxim dijous 21 d’agost.
Un dels processos de selecció és per crear una borsa de treball per a Cap de Negociat de Transports, amb l’objectiu de disposar de professionals qualificats que contribueixin a mantenir l’eficiència i la capacitat tècnica de l’àrea de Recursos Humans en un entorn dinàmic.
També s'ha obert un procés per una plaça de Cap d’Àrea d’Atenció al Client d’Aparcaments, una figura clau per garantir un servei proper i eficient a la ciutadania, amb responsabilitats en la gestió de l’atenció al públic i la coordinació d’equips, d’acord a l’estratègia de l’EMT.
L'últim dels processos és per una plaça de Cap de Serveis de l’Àrea Comercial d’Aparcaments, destinada a liderar l’estratègia comercial i la relació amb clients i proveïdors d’acord amb l’estratègia de l’EMT.
Les bases de participació de cadascun d’aquests processos es troben disponibles a la seu electrònica de l’EMT, dins de l’apartat de Processos de selecció, i també poden consultar-se a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les convocatòries al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). Les persones interessades hauran de seguir les instruccions que es detallen a les bases per formalitzar la seva inscripció.
Amb aquesta convocatòria, l’EMT reafirma el seu compromís amb una gestió pública transparent, professional i orientada a l’excel·lència en el servei a la ciutadania. La incorporació de nous perfils contribuirà a reforçar la qualitat, la innovació i l’eficiència en la prestació dels serveis públics que gestiona l’empresa.