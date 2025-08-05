Societat
Investiguen una plaga de mosca negra a Campclar
Ja s’han realitzat tres inspeccions, però encara no s’ha localitzat cap focus actiu de l’insecte
Fa aproximadament un mes que els veïns de Campclar denuncien que són víctimes d’una plaga de mosca negra, la qual hauria afectat ja almenys a una trentena de persones. «I és probable que hi hagin moltes més. Jo mateix tinc les cames plenes de picades, en dec tenir unes 70», assegura Juan Fernández, president de l’Associació Gitana de Campclar.
Les plagues, afirma, no són cap novetat per als habitants del barri, i tampoc ho és la presència de la mosca negra, amb la qual ja havien lidiat durant anys anteriors. Aquest estiu, en canvi, «la situació és insostenible». «Estem acostumats a rates i a paneroles, però això és nou. Ens angoixa, sobretot pels col·lectius més vulnerables com els infants i la gent gran o malalta, ja que les seves mossegades poden tenir efectes seriosos», explica Fernández.
Així, els veïns van fer arribar la seva preocupació a l’Ajuntament, que va alertar a l’empresa de Control de Plagues perquè fessin una valoració de la situació. El que no esperaven els veïns de Campclar és que els especialistes sortissin d’aquestes visites amb les mans buides.
«Ens van dir que no van trobar res, però nosaltres continuem patint les conseqüències. No entenem on s’amaguen», lamenta Fernández. Des de llavors els tècnics municipals han visitat la zona fins a tres cops, però encara no han pogut identificar cap focus actiu de l’insecte.
Des del consistori s’explica que es continuarà investigant l’origen d’aquesta plaga, però que sense aquesta informació ara mateix no hi ha cap actuació que es pugui dur a terme per a remeiar la situació. A més, apunten, si aquest origen s’identifiqués en propietats de la Generalitat, com és el cas de diversos edificis del carrer Brugent, el cas passaria a ser responsabilitat de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.