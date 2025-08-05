Neteja
Els treballadors de la neteja confien que Urbaser desbloquegi el nou conveni «el més aviat possible»
El comitè d’empresa i FCC van signar un preacord a l’abril que preveia una millora salarial del 3,5%
Els treballadors del servei de la neteja de Tarragona celebren que, per fi, es desbloquegi l’adjudicació del nou contracte de la brossa. Això sí, són conscients que només és un primer pas i encara queda camí per resoldre diferents fronts que estan oberts.
Des del comitè d’empresa assenyalen que un dels més prioritaris és la signatura i aplicació del nou conveni laboral, ja que l’anterior va caducar fa vuit mesos. El seu president, Luis Blanco, es mostra «optimista» i confia que la futura nova empresa concessionària —Urbaser— ho pugui desencallar «el més aviat possible».
El representant sindical d’UGT recorda que, a principis d’abril, es va signar un preacord amb FCC Medio Ambiente, que deixarà de gestionar el servei de la neteja després de més de 60 anys. Aquell pacte establia un increment salarial del 3,5% per als treballadors, entre altres millores.
El conveni, però, mai es va acabar de formalitzar. FCC reclamava a l’Ajuntament i Urbaser que havien d’autoritzar la signatura d’aquest document, ja que el nou contracte només preveia una millora del 2,5% i volien assegurar-se que no haurien de pagar aquest 1% de diferència en cas d’arribar una nova adjudicatària.
Aquest reclam va ser rebutjat per l’alcalde, Rubén Viñuales, que juntament amb el comitè d’empresa va enviar un document escrit a FCC per instar-la a aplicar el conveni pactat a l’abril. En la carta, el consistori exposava que «l’increment retributiu del 3,5% es troba dins l’ordre de magnitud dels increments estàndard o ordinaris que entenem poden ser assumits per l’empresa sense que això comporti risc econòmic per a l’actual contractista»; i estimava que aquest 1% de diferència suposava uns 100.000 euros.
Pendents de reunir-se
Tot i que no es va materialitzar cap conveni, el comitè d’empresa i FCC van acordar, el passat 10 de juliol, una millora salarial del 2,7% per al 2025. Malgrat no arribar al 3,5%, va servir per apaivagar les tensions entre els treballadors i l’empresa. Ara, la pilota està sobre la teulada d’Urbaser, que passarà a ser la nova concessionària del servei de la neteja durant els pròxims 10 anys.
Segons la previsió municipal, el nou contracte —que costarà 20 MEUR anuals— es formalitzarà pròximament i la nova adjudicatària començarà a operar a l’octubre. «Encara no hem parlat amb Urbaser, però ens reunirem molt aviat», apunta Blanco, qui remarca que la proposta del comitè és «equitativa i justa».
D’altra banda, celebra que «es posi fi al procés llarg i agònic» del contracte de la brossa i recorda que també és «una prioritat» la renovació de maquinària, per poder «completar tots els serveis sense problemes». Hi coincideix també Vicente Escudero, delegat sindical d’USOC —que forma part del comitè d’empresa—, qui apunta que comptar amb nous vehicles permetrà «treballar en perfectes condicions i no patir per les avaries». Igualment, confia que es desbloquegi aviat el conveni i se solucionin diferents problemes que «hem denunciat a Inspecció de Treball».