Política
Els partidaris de Garreta volen una «renovació sense hipoteques» d’ERC a Tarragona
«Necessitem reconnectar amb la ciutadania», indica Saül Garreta
El ‘Grup de militants en suport de Saül Garreta’ ja escalfa motors de cara a les primàries que viurà Esquerra Republicana de Catalunya a Tarragona en les pròximes setmanes. «Hem arribat fins aquí per trencar aquesta dinàmica, que ara mateix li serveix en safata la victòria a les properes eleccions municipals al PSC, el nostre principal rival electoral», recalquen en un manifest enviat ahir a la tarda.
Els partidaris de Saül Garreta, expresident del Port i que va anunciar el passat mes de febrer que es postularia com alcaldable d’ERC, plantegen una «renovació» del partit. «L’empenta que va portar ERC a governar la ciutat s’ha diluït», denuncien.
En el manifest, dirigit a la militància republicana, subratllen que «cal fer que la ciutadania torni a confiar en ERC». El partit «s’ha anat allunyant de la ciutadania i és prioritari que hi reconnectem. ERC necessita una renovació a Tarragona si vol aspirar a ser rellevant a la política municipal», indica el mateix Garreta en declaracions a Diari Més.
Segons l’expresident del Port, «l’objectiu és recuperar l’alcaldia» i «per aconseguir-ho hem d’arribar al màxim de sectors de la societat». «Comptem amb tothom i tenim voluntat d’entesa i màxim respecte per als companys i l’exalcalde Pau Ricomà», recalca.
«Sense hipoteques»
La candidatura de Garreta estarà formada per «ciutadans, treballadores i treballadors, professionals liberals de diversos àmbits en actiu de Tarragona, en contacte directe amb la realitat social, econòmica i cultural, i amb capacitat per empatitzar amb el conjunt de la ciutadania». A més, subratllen que plantegen una «renovació» amb «protagonistes nous, il·lusió nova i sense hipoteques amb ningú».
Cal recordar que el conseller d’ERC a l’Ajuntament, Xavi Puig, ja va presentar també la seva candidatura com alcaldable d’ERC fa uns mesos. La portaveu del grup municipal, Maria Roig, l’acompanya en el projecte, que simbolitza la continuïtat del llegat de Pau Ricomà. Segons detalla Garreta, en cas que guanyés, ja ha ofert a Puig que entri en la llista.
Per la seva banda, Xavi Puig manifesta que «fa unes setmanes, en persona i davant dels òrgans del partit, vaig oferir a Saül la possibilitat que es posés a disposició del projecte republicà a Tarragona per fer pinya i remar plegats i no va voler». A més, Puig anima els partidaris de Garreta «que facin les campanyes que vulguin en clau interna, més que a través dels mitjans» per «respecte al partit i a la nostra militància».
«Més militants que mai»
Per altra banda, des del grup de militants en suport de Garreta, fan gala de la pluja d’altes que ha viscut la secció local d’ERC a Tarragona. Segons detallen, en els darrers tres mesos hi ha hagut un centenar d’incorporacions. Les primàries tindran lloc entre finals de setembre i principis d’octubre.