Successos
Detingut un veí de Tarragona per tres robatoris en una empresa de la població aragonesa de Monzón
L'individu entrava amb el seu cotxe a les instal·lacions i s'emportava material de construcció, combustible i eines
La Guàrdia Civil ha detingut un home de 44 anys, veí de Tarragona, com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni per tres robatoris en una empresa de la població aragonesa de Monzón (Osca). L'encarregat del negoci va denunciar que havia patit tres furts entre el 20 de juny i el 16 de juliol.
L'individu entrava a les instal·lacions amb el seu vehicle particular, sense fer ús de la força, i s'enduia material metàl·lic de construcció, gasoil i eines. El valor de tot el material robat és de 30.890 euros. La detenció es va dur a terme el passat 30 de juliol i l'arrestat ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat d'instrucció número 2 de Monzón.