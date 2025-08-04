Diari Més

La Terminal de Creuers de Tarragona, referent internacional d’arquitectura portuària

L'edifici ha estat reconegut per alguns dels certàmens arquitectònics i industrials més prestigiosos del món

Imatge de la Terminal de Creuers de Tarragona Cruise Port.

Imatge de la Terminal de Creuers de Tarragona Cruise Port.Cedida

La nova Terminal de Creuers de Tarragona Cruise Port, operada per Global Ports Holding i ubicada al Moll de Balears, s’ha convertit en un referent internacional de disseny arquitectònic, construcció sostenible i innovació industrialitzada. Aquest equipament, inaugurat al 2024, no només ha millorat l’experiència de creueristes i operadors, sinó que ha atret l’atenció de la comunitat internacional per la seva qualitat, eficiència i sensibilitat amb el territori.

Des de la seva posada en marxa, la terminal ha estat reconeguda per alguns dels certàmens arquitectònics i industrials més prestigiosos del món:

  • Advanced Architecture Awards 2025 – Finalista: Reconeixement a la innovació i transformació arquitectònica, atorgat durant REBUILD 2025 a IFEMA Madrid.
  • Offsite Awards (Regne Unit) – Finalista: International Project of the Year. Premis dedicats a l’arquitectura industrialitzada d’excel·lència.
  • Design Educates Awards – Menció honorífica en arquitectura. El jurat, presidit pel premi Pritzker Toyo Ito, ha destacat el seu valor pedagògic i emocional.
  • Seatrade Cruise Awards 2025 – Finalista: International Project of the Year. Reconeixement internacional dins del sector creuerístic.

Característiques

La Terminal de Creuers de Tarragona Cruise Port ha estat dissenyada per l’arquitecte Juan Manuel Rojas i el seu equip a Hombre de Piedra Arquitectos, sota la direcció tècnica de David Corbella de Global Ports Holding. Aquesta presenta una arquitectura inspirada en els mosaics romans de Tarraco i en el trencadís modernista, amb una coberta que genera una identitat visual reconeixible des del mar.

L’arquitectura industrialitzada modular off-site projectada per a aquesta terminal utilitza una geometria no ortogonal per facilitar el trànsit de passatgers i permetre l’adaptació fàcil de l’edificació a futures necessitats. Els angles oberts d’aquesta geometria afavoreixen els fluxos de passatgers. La modularitat permet una evolució coherent al llarg del temps amb fàcil ampliació o desmuntatge. Aquesta geometria representa, a més, una victòria del món submarí orgànic sobre la duresa de formigó dels ports convencionals.

Aquesta execució ha permès reduir en un 60% les emissions de CO₂ i en un 55% els residus durant la fase de construcció. És una infraestructura totalment desmuntable, reciclable i escalable, amb un compromís clar per la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

La terminal compta amb una superfície de 2.200 m² i pot atendre fins a quatre creuers simultanis gràcies a la línia d’atracada de 759 metres. L’espai està pensat per optimitzar el trànsit de passatgers i garantir una operativa còmoda i ràpida.

En els propers anys, està previst la posada en marxa del sistema Onshore Power Supply (OPS) per part del Port de Tarragona, que permetrà als vaixells connectar-se a la xarxa elèctrica mentre estan atracats, eliminant les emissions derivades del funcionament dels motors auxiliars.

Projecció de futur i impacte al territori

Amb més de 136.000 passatgers rebuts durant el 2024, Tarragona Cruise Port es consolida com un referent en el sector i afronta les properes temporades amb excel·lents perspectives de creixement. La nova infraestructura dona suport a un model de desenvolupament turístic sostenible i equilibrat territorialment, que afavoreix no només la ciutat de Tarragona, sinó també altres destinacions d'interès dins la comarca, generant un impacte positiu al conjunt del territori.

