Societat
La Terminal de Creuers de Tarragona, referent internacional d’arquitectura portuària
L'edifici ha estat reconegut per alguns dels certàmens arquitectònics i industrials més prestigiosos del món
La nova Terminal de Creuers de Tarragona Cruise Port, operada per Global Ports Holding i ubicada al Moll de Balears, s’ha convertit en un referent internacional de disseny arquitectònic, construcció sostenible i innovació industrialitzada. Aquest equipament, inaugurat al 2024, no només ha millorat l’experiència de creueristes i operadors, sinó que ha atret l’atenció de la comunitat internacional per la seva qualitat, eficiència i sensibilitat amb el territori.
Des de la seva posada en marxa, la terminal ha estat reconeguda per alguns dels certàmens arquitectònics i industrials més prestigiosos del món:
- Advanced Architecture Awards 2025 – Finalista: Reconeixement a la innovació i transformació arquitectònica, atorgat durant REBUILD 2025 a IFEMA Madrid.
- Offsite Awards (Regne Unit) – Finalista: International Project of the Year. Premis dedicats a l’arquitectura industrialitzada d’excel·lència.
- Design Educates Awards – Menció honorífica en arquitectura. El jurat, presidit pel premi Pritzker Toyo Ito, ha destacat el seu valor pedagògic i emocional.
- Seatrade Cruise Awards 2025 – Finalista: International Project of the Year. Reconeixement internacional dins del sector creuerístic.
Característiques
La Terminal de Creuers de Tarragona Cruise Port ha estat dissenyada per l’arquitecte Juan Manuel Rojas i el seu equip a Hombre de Piedra Arquitectos, sota la direcció tècnica de David Corbella de Global Ports Holding. Aquesta presenta una arquitectura inspirada en els mosaics romans de Tarraco i en el trencadís modernista, amb una coberta que genera una identitat visual reconeixible des del mar.
L’arquitectura industrialitzada modular off-site projectada per a aquesta terminal utilitza una geometria no ortogonal per facilitar el trànsit de passatgers i permetre l’adaptació fàcil de l’edificació a futures necessitats. Els angles oberts d’aquesta geometria afavoreixen els fluxos de passatgers. La modularitat permet una evolució coherent al llarg del temps amb fàcil ampliació o desmuntatge. Aquesta geometria representa, a més, una victòria del món submarí orgànic sobre la duresa de formigó dels ports convencionals.
Aquesta execució ha permès reduir en un 60% les emissions de CO₂ i en un 55% els residus durant la fase de construcció. És una infraestructura totalment desmuntable, reciclable i escalable, amb un compromís clar per la sostenibilitat i l’eficiència energètica.
La terminal compta amb una superfície de 2.200 m² i pot atendre fins a quatre creuers simultanis gràcies a la línia d’atracada de 759 metres. L’espai està pensat per optimitzar el trànsit de passatgers i garantir una operativa còmoda i ràpida.
En els propers anys, està previst la posada en marxa del sistema Onshore Power Supply (OPS) per part del Port de Tarragona, que permetrà als vaixells connectar-se a la xarxa elèctrica mentre estan atracats, eliminant les emissions derivades del funcionament dels motors auxiliars.
Projecció de futur i impacte al territori
Amb més de 136.000 passatgers rebuts durant el 2024, Tarragona Cruise Port es consolida com un referent en el sector i afronta les properes temporades amb excel·lents perspectives de creixement. La nova infraestructura dona suport a un model de desenvolupament turístic sostenible i equilibrat territorialment, que afavoreix no només la ciutat de Tarragona, sinó també altres destinacions d'interès dins la comarca, generant un impacte positiu al conjunt del territori.