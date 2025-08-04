Port
República Dominicana, interessada a exportar fruita, rom o purs a través de Tarragona
L'enclavament tarragoní és una de les principals portes d'entrada de fruita tropical a la península ibèrica
Empreses de República Dominicana estudien que el Port de Tarragona sigui la porta d'entrada a Europa de la seva fruita tropical, cafè, cacau, rom o cigars, i una delegació del govern del país caribeny ha visitat les instal·lacions portuàries per reunir-se amb el seu president, Santiago Castellà.
Segons ha informat aquest dilluns el Port de Tarragona, durant la reunió, que es va produir divendres passat, la viceministra del Ministeri Administratiu de la Presidència de República Dominicana, Scarlet Benzán, i el cònsol a Barcelona, Antonio Gómez, van traslladar a Castellà la necessitat de les seves companyies de buscar «socis logístics» per introduir els seus productes a Europa i la seva voluntat de cercar «oportunitats de negoci» amb el Port de Tarragona.
L'enclavament tarragoní és una de les principals portes d'entrada de fruita tropical -bananes, pinyes o kiwis- a la península ibèrica a través de les instal·lacions de l'empresa Fruport al moll de Reus (Baix Camp), i el seu potencial augmentarà amb la posta en marxa de la futura terminal intermodal de Guadalajara-Marchamalo.
Durant la trobada també van acordar posar en valor la figura del tarragoní Miquel Ballester, comerciant de sucre que va acompanyar Cristòfor Colom en el seu últim viatge i es va establir a República Dominicana, i la història del qual està inclosa al Museu del Port.