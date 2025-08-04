Neteja
La nova empresa de la brossa de Tarragona estarà al carrer en tres mesos
El govern exposa que la ciutadania notarà millores. L’oposició diu que ja no hi ha «excuses»
Urbaser, la nova empresa encarregada de la neteja i la recollida de la brossa a la ciutat, començarà a treballar en uns tres mesos, segons les previsions del consistori. El govern municipal assegura que la ciutadania començarà a percebre millores en el servei i a veure els carrers més nets amb aquest nou contracte.
Un servei que inclou diferents novetats respecte l’anterior, com la inclusió de nous barris i zones que no figuraven al vell contracte. Aquestes són Joan XXIII i Tamarit i les zones d’interblocs de Campclar, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau, entre d’altres. També s’eliminaran tots els contenidors soterrats en sis mesos i se substituiran per contenidors de superfície.
I hi haurà brigades específiques d’excrements de coloms i gos, entre d’altres. Amb tot, la renovació de la maquinària s’espera que transformi i millori veritablement l’aspecte de la ciutat. Tot i això, el batibull judicial encara es pot allargar molts mesos.
Batibull judicial
Les altres empreses que optaven al contracte, GBI Paprec i FCC, poden presentar recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la resolució del Tribunal de Contractes. A banda d’aquests possibles nous recursos, el TSJC ja en té un altre sobre la taula i que podria acabar al Tribunal Suprem.
És el que fa referència a la reclamació que va posar GBI Paprec per la seva exclusió del concurs. Aquesta interlocutòria del TSJC s’espera que encara pugui tardar més d’un any. L’alcalde Rubén Viñuales va reconèixer el passat divendres que una resolució del Suprem podria arribar a invalidar el contracte amb Urbaser. Un escenari hipotètic que obriria una situació insòlita.
Millorar xifres
Des de l’oposició se celebra la resolució del tribunal i s’adverteix al govern que ja no hi ha «excuses». «Tarragona mereix estar més neta i amb millors xifres de reciclatge», exposa Maria Roig, portaveu d’ERC. En la mateixa línia, des d’En Comú Podem reclamen que «es comencin a tancar contenidors per tal de millorar la ràtio de reciclatge». Junts i PP esperen que el servei arranqui aviat.
Les millores que notaran els ciutadans
- S’eliminaran els contenidors soterrats en sis mesos i se substituiran per contenidors de superfície
- Hi haurà més contenidors d’oli i tèxtil
- S’inclouran nous barris al contracte com Joan XXIII i Tamarit
- També es netejaran zones privades d’ús públic com els interblocs de Sant Salvador i Campclar, entre d’altres
- Hi haurà brigades específiques d’excrements de coloms i gos, de pintades i de buidat de papereres
- També es crearà una d’acció immediata per urgències i de neteja específica de polígons
- Servei de recollida de poda porta a porta amb cita prèvia a tota la ciutat
- Àrea tancada a Rodolat del Moro on es podran lliurar residus de deixalleria
- Hi haurà més neteja manual a les platges i menys mecanitzada
- Plataforma de control automàtica que permetrà que l’Ajuntament pagui pel servei prestat