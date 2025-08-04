Societat
L'atleta Sergio Turull 'Pitufollow' correrà a Tarragona amb el repte solidari 50-50-50
Els diners recaptats pel repte es destinaran a la Fundació Juegaterapia
El dic de Llevant del Port de Tarragona serà l’escenari, aquest dijous, 7 d’agost del repte solidari 50-50-50 impulsat per l’atleta Sergio Turull (@pitufollow). Turull es va proposar córrer 50 quilòmetres diaris durant 50 dies consecutius en les 50 províncies espanyoles amb una finalitat: recaptar fons per a la Fundación Juegaterapia, que dona suport a infants que pateixen càncer i a les seves famílies.
El seu pas per la província de Tarragona es durà a terme al Km0 del Port el pròxim dijous al matí. Totes les persones que vulguin sumar-se a la prova podran fer-ho i acompanyar a Sergio Turull fent el recorregut complet o bé parcialment.
Sergio Turull conegut en xarxes com «Pitufollow», és un corredor de curses d’ultradistància de renom com la Spartathlon, la Marathon des Sables, UTMB, etc. i també creador de continguts amb més de mig milió de seguidors. El passat 22 de juny, va iniciar a Tenerife el projecte solidari 50-50-50, un desafiament que consisteix en córrer 50 quilòmetres diaris
durant 50 dies consecutius en 50 províncies d’Espanya, sumant així un total de 2.500 quilòmetres en la seva arribada el dia 10 d’agost a Barcelona.
El repte té com finalitat recaptar 100.000 euros que es destinaran a la Fundación Juegaterapia per tal de donar suport a la planta d’oncologia infantil de l’Hospital Virgen de las Nieves de Granada. La missió d’aquesta fundació és crear espais d’esbarjo per a que l’estada dels nens amb càncer sigui el més suportable, amena i humana possible. Les donacions es poden realitzar des de la plataforma oficial del projecte www.migranodearena.org.
El punt de trobada a Tarragona serà aquest 7 d’agost a les 8:30 AM a la rotonda d’accés al dic de Llevant, des d’on es donarà sortida a les 10 voltes del circuit de 5 km.
Una experiència compartida
L'any passat, l’atleta ja va recaptar més de 58.000 euros recorrent la costa Mediterrània des de Tarifa fins al Cap de Creus (1.500 km en 23 dies) amb el mateix propòsit: ajudar als nens amb càncer.
Enguany el seu projecte convida persones d’arreu a afegir-se en diferents punts del camí, convertint el repte en una experiència compartida. Córrer, en aquest context, és molt més que esport: és un gest de compromís i solidaritat. Aquest repte 50-50-50 no és només una prova d’esforç personal, sinó també una manera creativa i col·lectiva de sumar voluntats per una causa que ens toca a tots. El projecte travessa molt més que paisatges: recorre històries, emocions i realitats que ens connecten.
Els 50 km diaris sempre es fan en un circuit determinat i accessible a tothom que es pot consultar des del compte d’Instagram del repte. En moltes ciutats hi ha convidats especials, influencers o personalitats.
Documental
A més, aquest repte vol fer arribar la seva veu encara més lluny. Cada etapa és registrada i compartida a través de les xarxes socials, amb vídeos, imatges i reflexions que permeten seguir el dia a dia del viatge. També es preveu la creació d’un documental que reculli tota l’experiència.
El projecte 50-50-50 vol inspirar, sensibilitzar i transformar. Perquè cada pas compta, i cada quilòmetre suma en el camí cap a un sistema sanitari més humà, més accessible i amb més esperança per a tothom.