Política
ERC reclama protegir els porxos del carrer Merceria de l’ocupació per terrasses
La formació demana la convocatòria immediata i extraordinària de la Comissió de Seguiment de l’Ordenança de Terrasses i Extensions Comercials
El grup municipal d’ERC a Tarragona exigeix la convocatòria immediata i extraordinària de la Comissió de Seguiment de l’Ordenança de Terrasses i Extensions Comercials davant la creixent preocupació per l’ocupació de l’espai públic sota els porxos del carrer Merceria.
Els republicans reclamen que la comissió es reuneixi de manera urgent amb l’objectiu de modificar l’ordenança vigent per tal d’incorporar explícitament aquest espai als llocs on queda prohibit instal·lar terrasses. El grup municipal recorda que el punt 2 de l’article 19 de la normativa actual ja contempla aquest tipus de regulació i considera prioritari assegurar la preservació i l’accessibilitat d’aquest element emblemàtic del patrimoni urbà.
Alhora, ERC ha sol·licitat formalment a l’alcalde el decret d’ocupació de via pública que autoritza una terrassa al número 10 del mateix carrer i que afecta directament a l’espai de pas sota els porxos, un fet que ha provocat la indignació del veïnat de la Part Alta.
Maria Roig, portaveu del grup municipal d’ERC, afirma que «és imprescindible actuar de manera coordinada i urgent per tal de protegir els espais històrics i garantir la convivència veïnal, posant fi a possibles irregularitats en l’ús de la via pública». La petició d’una comissió extraordinària de l’Ordenança de Terrasses vol garantir la màxima transparència, rigor i compromís amb el patrimoni de la ciutat.