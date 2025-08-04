Policial
Denuncien 60 motoristes a Tarragona, 43 d'ells per conduir de forma negligent
La Guàrdia Urbana ha portat a terme una campanya de seguretat destinada a conductors de motos i ciclomotors entre el 21 i el 27 de juliol
La Guàrdia Urbana de Tarragonan ha sancionat un total de 60 conductors de motocicles i ciclomotors durant la campanya, coordinada pel Servei Català de Trànsit (SCT), s’ha portat a terme entre el 21 i el 27 de juliol.
En aquesta nova acció de control s’ha incidit en l’ús correcte del casc, en la documentació del conductor i del vehicle (permís de circulació, permís de conduir, ITV i assegurança) i la conducta.
Durant la campanya, a través de controls estàtics i dinàmics, els agents han sancionat 6 persones per no haver obtingut el permís o la llicència de conducció (infracció molt greu, 500 euros); 43 per conduir de forma negligent (infracció molt greu, 500 euros); 3 per no portar correctament el casc mentre conduïen una moto i un ciclomotor (infracció greu, 200 euros); 4 per no tenir l’assegurança obligatòria (infracció molt greu, la quantitat depèn del tipus de vehicle) i 4 per no haver passat la inspecció tècnica del vehicle (infracció greu, 200 euros).
Tot i que la campanya específica ha finalitzat, la Guàrdia Urbana continuarà treballant activament per detectar i denunciar les infraccions i les maniobres antireglamentàries tant de les motocicletes com de la resta d’usuaris de la via pública. L’objectiu és preservar la seguretat viària i evitar conductes que puguin posar en risc la integritat de les persones. L’objectiu és tenir una mobilitat més segura i respectuosa per a tothom.