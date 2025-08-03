Festes
Tots els actes de les Festes de Sant Roc de Tarragona 2025
Del 9 al 16 d’agost, el Cos del Bou i la Baixada de la Pescateria es vesteixen de festa amb trobades de gegants, correfocs, revetlles i reconeixements
Del 9 al 16 d’agost, els carrers del Cos del Bou i la Baixada de la Pescateria tornen a vestir-se de festa per celebrar la 181a edició de les tradicionals Festes de Sant Roc. Enguany, la cita és doblement especial amb la commemoració dels 200 anys dels Gegants Vells de Tarragona i del Cos del Bou, i el 40è aniversari del Drac de Sant Roc, així com els 25 anys del Drac Petit.
9 d'agost
- 18 h – Trobada de Gegants pel 200è aniversari: L’inici de les festes vindrà marcat per una gran trobada de gegants per celebrar els dos segles d’història dels Gegants Vells. Hi participaran colles de renom d’arreu del país, com els Gegants de la Vila de Gràcia, els de Sabadell, els Gegants Cristians de Tortosa, els Negritos i Moros de Tarragona, i, evidentment, els homenatjats: els Gegants Vells i del Cos del Bou de Tarragona
- 23 h – Concert de Vergüenza Ajena: amb PD Petardeig per tancar la festa
13 d'agost
- 19 h – Inici oficial de les festes amb el Canó
- 19.10 h – Pregó a càrrec de Francesc d’Assís Garcia Segarra al local de la Colla Jove
- 21.30 h – Sopar de germanor al carrer
14 d'agost
- 17.30 h – Plantada de Gegants
- 18.00 h – Cercavila d’inici de festes. Itinerari: Cos del Bou, pl. de la Font, Sant Fructuós, Rambla Vella, Comte de Rius, Rambla Nova, Sant Agustí, Rambla Vella, Portalet, pl. de la Font, Cos del Bou i Baixada Pescateria.
- 20.00 h – Plantada dels elements convidats
- 21.00 h – Correfoc de Dracs Petits. Itinerari: Cos del Bou, Baixada Misericòrdia, c. Major, pl. de les Cols, pl. Fòrum, c. Santa Anna, pl. del Rei, Baixada Peixateria.
- 24.00 h – Revetlla popular amb D’Spoilers i DJ Pubilla
15 d'agost
- 9.00 h – Trobada de col·leccionistes de plaques de cava
- 12.00 h – Passejada de la imatge de Sant Roc, acompanyada de Grallers Tocaferro i ofrena floral
- Col·locació de la Bandera del barri al local de l’Associació Gitana de Tarragona
- 13.00 h – Concert vermut amb Grallers Tocaferro
- 17.30 h – Plantada d’elements festius
- 18.00 h – Cercavila de la Vigília: Amb el Canó, Maginet, Drac Petit, Drac gran, Gegants, Nanos, Ball de Bastons, Pubilla, imatges, autoritats i Xaranga Guirigalls. Recorregut: Cos del Bou, Baixada Peixateria, Sant Hermenegild, pl. del Rei, Santa Anna, pl. del Fòrum, Merceria, Major, la Nau, Baixada Peixateria i tornada
- 19.30 h – Diada Castellera
- 23.00 h – Concert del grup SODI
- 24.00 h – Revetlla amb l’orquestra Frik Rock i JL Deejay
16 d'agost
- 8.00 h – Matinades amb el Canó i grallers
- 10.30 h – Plantada de Gegants
- 11.00 h – Anada a Ofici: Amb tot el seguici i coques per beneir. Itinerari: Cos del Bou, pl. de la Font, c. Salines,c. Rera Sant Domènec, Rambla Vella, Església de Sant Francesc.
- 11.30 h – Ofici religiós i benedicció de coques
- 12.15 h – Tornada d’Ofici. Itinerari: Rambla Vella, Via de l’Imperi Romà, Portal del Roser, pl. Pallol, Cavallers, la Nau, Baixada Peixateria, Cos del Bou. Amb ball final de gegants i capgrossos
- 13.00 h – Concert vermut amb la Xaranga Tocabemolls
- 18.00 h – Festa infantil amb tallers, xocolatada i activitat «Porta el Drac per un dia»
- 22.30 h – Plantada de les bèsties de foc
- 23.00 h – Traca final i Correfoc del Drac de Sant Roc. Amb recorregut: Cos del Bou, Baixada Peixateria, la Nau, Major, Baixada Misericòrdia i retorn. El Drac serà portat per antics portadors vinculats a l'entitat.
- 24.00 h – Revetlla final amb PD Pelacanyes i sorpresa especial