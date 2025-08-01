Urbanisme
Modifiquen la mida d’una nova residència de Tarragona perquè encaixi amb l’entorn romà
L’Ajuntament tarragoní ha aprovat inicialment el projecte, que s’ha de retocar
La nova residència per a 150 persones projectada a l’actual dipòsit de vehicles de Tarragona fa un pas endavant després de modificar la seva alçada per no interferir visualment l’entorn romà. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament va acordar la setmana passada l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic de concreció d’ús i volumetria de l’equipament per a persones grans ubicat al camí Ermita de la Salut. El consistori ho va fer amb el benentès que caldrà presentar per l’aprovació provisional un text refós que incorpori les prescripcions indicades en els informes municipals emesos.
Canvis necessaris
Al passat febrer, l’Ajuntament va suspendre temporalment el projecte perquè podria afectar visualment l’entorn romà de la zona, entre altres motius. La promotora, la companyia Vitalia, haurà de fer canvis al projecte per a rebre el vistiplau del consistori. Però encara necessitarà l’aval de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural, que també ha de validar la construcció de la residència.
En última instància, ja que la ciutat es troba en la pròrroga de les Normes de Planejament Urbanístic, mentre enllesteix el nou POUM, el vistiplau definitiu serà de la Comissió d’Urbanisme Territorial de la Generalitat. Els terrenys estan qualificats d’equipament privat amb ús educatiu i residència col·lectiva i amb el pla especial urbanístic s’hi ha afegit l’ús sanitari-assistencial. Per altra banda, s’ha concretat la volumetria de l’edifici que s’hi implantarà. Ara, el projecte està sotmès a informació pública i es poden presentar al·legacions al pla especial urbanístic.
La residència projectada també inclourà un gimnàs i altres serveis com una perruqueria en gairebé 7.000 m2 de superfície construïda. Si el projecte tirés endavant, Tarragona sumaria una nova residència en un context d’envelliment de la població.
18% de la població
Precisament, en la justificació del projecte, la companyia recorda que uns 23.000 tarragonins tenen més de 65 anys, fet que representa el 17,5% de la població. A més, afegeix que 2.363 persones més grans de 65 anys residents a Tarragona tenen reconeguda la situació de dependència. Actualment, la ciutat disposa de 633 places de residència. Només hi ha una residència pública a la ciutat, la Mare de Deu de la Mercé, i hi ha quatre residències privades.
Dèficit de places
Vitalia indica que l’Organització Mundial de la Salut recomana que hi hagi una dotació mínima de 5 places de residència per cada 100 persones més grans de 65 anys a la localitat. D’aquesta forma, la ràtio de cobertura a Tarragona és del 2,76%. Així, la ciutat registra un dèficit de 516 places de residència per atendre les necessitats assistencials de les persones grans en situació de dependència.
Més enllà, s’espera que obrin pròximament altres centres. Una residència a l’Arrabassada oferirà 140 places residencials per a gent gran. I una altra residència obrirà al Seminari per a 100 persones.