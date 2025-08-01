Societat
Les obres de rehabilitació de la Necròpolis inhabilitarà dos carrils de l’avinguda Ramón y Cajal
Està previst que aquesta ocupació de la via pública duri uns sis mesos
La Necròpolis Paleocristiana de Tàrraco està immersa en un procés de rehabilitació integral que suposarà una transformació de l’espai i de l’entorn. Dilluns 4 d’agost s’inicia una fase en la qual està previst que a l'avinguda Ramón y Cajal s’ampliïn les voreres dels 3 metres actuals als 6 metres per a facilitar així el pas dels vianants. A banda, al passeig de la Independència també s'actuarà a la vorera provisional.
Aquesta actuació requereix l’ocupació de la via pública i això comportarà un canvi en la mobilitat al tram de l'avinguda Ramón y Cajal 82-84. En aquest punt de la via s’inhabilitaran durant 6 mesos els dos carrils de circulació en direcció centre ciutat, però s’habilitarà un carril d’entrada i un de sortida de la ciutat.
Està previst que el dilluns que ve, a les 8 h, comencin els treballs de pintura de la senyalització horitzontal i la col·locació de la senyalització vertical. Mentre durin aquests treballs, l'avinguda Ramón y Cajal, en sentit sortida de la ciutat, quedarà tallada al trànsit a l'altura de Vidal i Barraquer. En aquest punt, tot el trànsit es desviarà cap a Vidal i Barraquer per poder facilitar aquestes tasques. Un cop acabades, ja s’obrirà el trànsit en els dos sentits de la circulació, tenint en compte que només hi haurà un carril per cada sentit.