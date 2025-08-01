Política
Junts per Tarragona defensa el nou contracte de la neteja: «Tarragona no podia esperar més»
El grup municipal defensa que han mantingut una actitud «responsable» durant tot el procés, donant suport al govern, mentre «altres grups han prioritzat el seu propi interès»
Tarragona comptarà amb un nou contracte de neteja després d’anys de servei obsolet i insuficient. Des del grup municipal de Junts per Tarragona celebren que, finalment, s’hagi aprovat el nou servei, que consideren imprescindible per a la ciutat. «Tarragona no podia esperar més», ha assegurat el portaveu del grup, Jordi Sendra.
Els Juntaires han reivindicat la seva actitud «responsable» durant tot el procés, confiant en la feina dels tècnics municipals i donant suport al govern en totes les fases del procediment. Segons Sendra, «altres grups han prioritzat el seu propi interès, utilitzant la brutícia per criticar el govern i posant-se de perfil quan calia responsabilitat. Nosaltres no.»
Junts manté que el seu posicionament ha estat clar des del primer moment. Consideren que Tarragona feia anys que patia un servei de neteja ineficient, que no arribava a tots els barris i que calia una renovació urgent. «Volem una Tarragona neta com més aviat millor», ha dit Sendra.
Tot i donar suport al nou contracte, Junts avisa que mantindrà la seva exigència perquè el servei adjudicat es compleixi íntegrament. Exigeixen que es renovi la flota, tal com preveu el nou contracte, i que els resultats siguin visibles al carrer. «Tarragona ja ha perdut massa temps», ha conclòs el portaveu.