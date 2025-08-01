Successos
Un ferit en una baralla entre quatre persones a la plaça Ponent de Tarragona
Els participants li han propinat cops de puny i puntades de peu a la víctima, que ha patit ferides lleus
Les xarxes socials s'han fet ressó d'una baralla entre quatre persones que s'ha produït aquesta matinada de divendres al centre de Tarragona. Concretament, la disputa ha tingut lloc entre la plaça Ponent, el carrer Gasòmetre i el carrer Sevilla. En un vídeo es pot veure com els participants li propinen cops de puny i puntades de peu a la víctima.
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha rebut un avís a les 01.40 hores per una baralla on tres persones estaven agredint una altra. Fins al lloc s'han desplaçat quatre dotacions de la GUT i els Mossos d'Esquadra.
Un cop allí s'ha demanat l'assistència per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al ferit, el qual ha estat traslladat amb ferides lleus fins a l'Hospital de Santa Tecla.
La Guàrdia Urbana ha denunciat a la resta d'implicats per un delicte d'alteració d'ordre públic. Segons ha confirmat la policia local, la víctima no ha volgut presentar cap denúncia pels fets ocorreguts.