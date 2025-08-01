Cultura
Èxit d’afluència per a l’espectacle immersiu de la Catedral de Tarragona: 800 visitants en només quatre dies
Una experiència sensorial de llum, so i emoció que posa en valor el patrimoni històric i aspira a convertir-se en referent cultural de la Costa Daurada
Prop de 800 persones han viscut ja “El camí de la llum”, l’espectacle immersiu nocturn que transforma la Catedral de Tarragona en un escenari sensorial únic. El recorregut es podrà gaudir fins al 7 de setembre, de dijous a diumenge, amb quatre passis cada vespre (21 h, 21.30 h, 22 h i 22.30 h).
L’experiència convida els assistents a redescobrir tres dels espais més emblemàtics del temple —la rosassa, l’orgue i el retaule major— a través d’una proposta escènica que combina llum, so i narració en català, castellà i anglès. L’espectacle ofereix un viatge emocional a través de la història i la simbologia de la catedral, amb una selecció musical i una posada en escena dissenyades per potenciar la càrrega emocional de cada espai.
El públic ha valorat molt positivament l’experiència, destacant-ne l’impacte visual i emocional, així com la seva capacitat per oferir una nova mirada sobre el patrimoni històric de la ciutat. L’espectacle no només pretén emocionar, sinó també consolidar-se com una de les grans propostes culturals de Tarragona i de la Costa Daurada.
La visita conclou amb una copa de cava servida al claustre de la catedral, creant un final elegant i evocador per a una experiència completa. A més, per tal de facilitar l’accés a la ciutadania, s’han activat promocions especials per a residents, en col·laboració amb entitats locals com els Mercats de Tarragona.