Política
ERC denuncia que la Guàrdia Urbana de Tarragona no respon al telèfon
La Guàrdia Urbana diu que s’estan rebent «més d’un centenar de trucades al dia» però investiga el cas per si es tracta d’un problema tècnic
El Grup Municipal d’ERC Tarragona va manifestar ahir la seva «indignació» davant la «persistent inoperativitat dels telèfons oficials de la Guàrdia Urbana, el 092 i el 977 24 03 54». «Costa molt que atenguin en aquests telèfons, has de tenir sort perquè t’agafin la trucada i això és inadmissible», va denunciar el conseller d’ERC Xavi Puig. Aquesta situació, segons denuncia ERC, és una mostra clara d’abandonament i de manca d’interès per garantir un servei policial mínimament digne a la ciutat.
Per la seva banda, la Guàrdia Urbana defensa que «s’estan rebent més d’un centenar de trucades al dia». «Al mes de juliol s’estarien rebent xifres de trucades molt semblants a la dels mesos anteriors. Al maig es van atendre 4683 trucades i al juny fins a 5243», manifesten.
Obren investigació
Malgrat tot, el cos policial està analitzant el cas per saber si hi ha problemes tècnics. «Estem treballant en detectar si hi ha un problema tècnic o una avaria en la recepció de trucades tant al 092 com al telèfon de la comissaria», expliquen. Tot i això, recalquen que en cas d’avaria o deficiència en el servei seria una situació «excepcional i no permanent» ja que «durant el dia a la sala SCAC de la Guàrdia Urbana es reben i s’atenen trucades a tots els torns, a les quals es dona resposta».
Per altra banda, la GUT recorda que «en cas que es detectés alguna incidència als telèfons de la Guàrdia Urbana, té a la seva disposició el telèfon 112, des del qual es coordinen totes les emergències i des d’aquí es deriven al cos de seguretat que tingui les competències del tema de l’avís. La gestió de les emergències preveu sempre alternatives per tal de no deixar cap cas desatès».
Assenyalen l’alcalde
ERC acusa l’alcalde Rubén Viñuales, amb les competències Seguretat Ciutadana, de mirar cap a una altra banda. Els republicans recalquen que «ja hem avisat a l’alcalde Viñuales d’aquesta situació i les coses no han canviat». En aquest sentit, afegeixen que «molts ciutadans ens fan arribar aquesta queixa, fins i tot, nosaltres mateixos ens hi hem trobat en diverses situacions», va apuntar la consellera d’ERC Gemma Fusté.
Fusté també va retreure que «Viñuales no pot parlar de model de proximitat, els fets el desmenteixen». «Si la gent no pot ni tan sols trucar a la policia, de quin model de ciutat parlem?», va preguntar-se la consellera, que va acabar etzibant: «És una burla»
Auditoria urgent
Des del grup municipal d’ERC exigeixen a Viñuales solucions immediates i una auditoria urgent del servei de resposta telefònica de la Guàrdia Urbana. «No tolerarem més excuses», subratllen.