Neteja
Tarragona podrà adjudicar a Urbaser el contracte de neteja després de la decisió del Tribunal de Contractes
El Tribunal desestima els recursos de FCC i GBI Paprec i dona llum verda a l’adjudicació del servei de neteja a Urbaser
El Tribunal de Contractes del Sector Públic ha desestimat aquest dijous a la tarda els recursos especials en matèria de contractació presentats per les empreses FCC i GBI Paprec, relacionats amb l’adjudicació del Lot 1 del servei de neteja de la ciutat de Tarragona.
Amb aquesta resolució, es dona llum verda a l’Ajuntament de Tarragona per adjudicar definitivament el contracte a l’empresa Urbaser, tal com ja havia estat aprovat pel Consell Plenari el passat 24 d’abril.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, valorarà públicament la situació demà divendres a les 12 h en una atenció als mitjans que tindrà lloc al photocall de l’Ajuntament. En aquesta compareixença, l’alcalde exposarà els pròxims passos després de desbloquejar el procés de licitació del nou servei de neteja pública de la ciutat.