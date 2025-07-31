Diari Més

La Guàrdia Urbana de Tarragona interposa 18 denúncies a terrasses des de juny

La plaça Corsini, un dels punts més problemàtics de la ciutat

Imatge d‘arxiu de dos agents de la Guàrdia Urbana.

Imatge d‘arxiu de dos agents de la Guàrdia Urbana.Cedida

Marta Omella
Marta Omella
Tarragona

Un total de 18 denúncies han estat interposades durant els mesos de juny i juliol en el marc de la campanya d’inspeccions a terrasses que ha dut a terme la Guàrdia Urbana de Tarragona. Segons fonts municipals, a la Part Alta es van inspeccionar 10 terrasses i es van interposar dues denúncies, concretament a la plaça de la Font

No obstant això, el punt més problemàtic de la ciutat és la zona centre, especialment la plaça Corsini i els carrers del voltant, acumulant un total d’11 denúncies, la xifra més elevada de tota la campanya. Finalment, en altres barris i zones de Ponent, també es van detectar irregularitats, amb un balanç de 5 denúncies més. 

Així i tot, indiquen des del consistori, gran part d’aquestes denúncies es donen per infraccions que no estarien relacionades amb la nova ordenança, com per exemple, no disposar d’un permís d’ocupació o l’incompliment dels límits d’aforament. En aquests casos els establiments hauran d’assumir les sancions, ja que serien plenament coneixedors de la normativa. 

L’ordenança va entrar en vigor el 5 de juny i, des del 16 de juny, l’Ajuntament ha impulsat una campanya informativa per donar-la a conèixer. Aquesta tindrà una durada de dos mesos i pretén arribar als 500 locals de restauració registrats a la ciutat.

