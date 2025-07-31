Policial
La Guàrdia Urbana de Tarragona interposa 18 denúncies a terrasses des de juny
La plaça Corsini, un dels punts més problemàtics de la ciutat
Un total de 18 denúncies han estat interposades durant els mesos de juny i juliol en el marc de la campanya d’inspeccions a terrasses que ha dut a terme la Guàrdia Urbana de Tarragona. Segons fonts municipals, a la Part Alta es van inspeccionar 10 terrasses i es van interposar dues denúncies, concretament a la plaça de la Font.
No obstant això, el punt més problemàtic de la ciutat és la zona centre, especialment la plaça Corsini i els carrers del voltant, acumulant un total d’11 denúncies, la xifra més elevada de tota la campanya. Finalment, en altres barris i zones de Ponent, també es van detectar irregularitats, amb un balanç de 5 denúncies més.
Així i tot, indiquen des del consistori, gran part d’aquestes denúncies es donen per infraccions que no estarien relacionades amb la nova ordenança, com per exemple, no disposar d’un permís d’ocupació o l’incompliment dels límits d’aforament. En aquests casos els establiments hauran d’assumir les sancions, ja que serien plenament coneixedors de la normativa.
L’ordenança va entrar en vigor el 5 de juny i, des del 16 de juny, l’Ajuntament ha impulsat una campanya informativa per donar-la a conèixer. Aquesta tindrà una durada de dos mesos i pretén arribar als 500 locals de restauració registrats a la ciutat.