Medi Ambient
Diverses entitats presenten al·legacions al macrocomplex esportiu de la Planota
Alerten que és un projecte d’infraestructures esportives sobredimensionades amb un alt impacte ambiental
El GEPEC-EdC, juntament amb la plataforma Plataforma No Camps de Futbol a l’Anella Verda de Tarragona i l’entitat GATA han presentat al·legacions al projecte que preveu construir un macro complex esportiu que inclou 9 camps de futbol, a la zona de la Planota, prop del Catllar.
En les al·legacions al tràmit, que obre la porta a l’atorgament de llicències urbanístiques, el gabinet jurídic INSTA posa de manifest les dimensions desproporcionades del projecte i els problemes ambientals i de mobilitat associats.
El projecte ha generat una gran preocupació entre entitats ecologistes i plataformes ciutadanes sobretot per la ubicació i la viabilitat on està previst que es construeixi. Alerten que és un projecte d’infraestructures esportives sobredimensionades amb un alt impacte ambiental, i que suposarà la destrucció d’hàbitats, una fragmentació ecològica i la pèrdua d’un paisatge freqüentat i estimat per a la ciutadania.
En un comunicat asseguren que un dels principals impactes serà sobre el torrent de la Móra, un curs fluvial temporal amb una important funció com a corredor biològic per a moltes espècies de fauna i flora. A més, expliquen que l’estudi d'inundabilitat reflecteix que part del sector es troba en zona inundable.
També creuen que el complex esportiu comportarà problemes en la mobilitat, ja que es construirà en una zona natural sense una infraestructura adequada a la quantitat de persones que està previst que utilitzin les instal·lacions.
Finalment, afegeixen que les instal·lacions es plantegen ubicar a una zona molt propera a l’AP7, autopista en la qual hi circulen mercaderies perilloses i que podria causar afectacions als usuaris de les instal·lacions.
En aquest context, les entitats denunciants asseguren que hi hauria la possibilitat que l’Ajuntament de Tarragona suspengués l’atorgament de llicències urbanístiques per aquest projecte mentre s’elabora el nou POUM. Aquesta suspensió, de caràcter temporal (fins a un màxim d’un any prorrogable a un segon any), permetria aturar de forma preventiva el projecte, sempre que hi hagi voluntat política i un compromís ferm de modificació urbanística.
Paral·lelament, diversos informes sectorials com el del Departament d’Interior, podrien també oposar-se a la iniciativa per motius de seguretat, a causa de la proximitat d’infraestructures que gestionen mercaderies perilloses.
Des del GEPEC-EdC, el GATA i la Plataforma #No Camps de Futbol a l’Anella Verda de Tarragona sol·liciten la redacció del Pla Especial de Protecció i del Pla d’Ús i Gestió de l’Anella Verda de Tarragona, tal com ja reclamava el GEPEC-EdC l’any 2016, que finalment va quedar en l’oblit.
Així mateix, insten l’Ajuntament de Tarragona i la resta d’administracions amb competències a estudiar, conjuntament amb el promotor del projecte, alternatives viables i beneficioses amb totes les parts implicades.
L’empresa Tarraco Sports Gestió Integral SL pretén construir un macro complex esportiu que inclou 9 camps de futbol, 300 places d’aparcament i diversos edificis i serveis, prop del nucli del Catllar, a la zona de la Planota, a uns terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable, enmig de l’anomenada Anella Verda de Tarragona.