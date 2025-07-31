Castells
El Concurs de Castells amplia el període per fer aportacions sobre la nova taula de puntuacions
L’organització ha rebut les respostes de 22 prescriptors i periodistes i 14 colles castelleres
L’organització del Concurs de Castells de Tarragona continua endavant amb el procés consultiu per a l’elaboració d’una nova taula de puntuacions. L’objectiu és que aquesta sigui fruit del consens més ampli possible i pugui esdevenir un referent per a les properes edicions del certamen. Fins ara, s’han rebut 22 aportacions de prescriptors i periodistes i 14 respostes de colles castelleres, que ja s’estan treballant.
L’organització del Concurs de Castells ha decidit ampliar el període consultiu fins al 15 d’agost per donar més temps a les persones i colles que estiguin de vacances. A partir d’aquest dia, i al llarg de la segona quinzena del mes, es valoraran totes les aportacions rebudes abans de definir la nova taula de puntuacions, que es farà pública el dilluns 1 de setembre. Aquesta entrarà en vigor de manera immediata i serà vigent fins al 31 d’agost de 2026, període durant el qual servirà de base per convidar les colles classificades per al 30è Concurs de Castells de Tarragona.
Els resultats de l’enquesta, que també recull opinions sobre altres aspectes del Concurs, com la durada de la competició, el reglament intern, la composició del jurat o el sistema de venda d’entrades, entre d’altres, seran presentats públicament a finals del mes d’agost.