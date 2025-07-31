Llengua
Una cinquantena d'establiments de restauració de Tarragona participen en un programa per millorar l'ús del català
Constaten que el 60% dels negocis visitats a la ciutat presenten mancances en l'ús de la llengua
Una cinquantena d'establiments de restauració de Tarragona s'han adherit al programa 'Comerços Aprenents. Parlem-nos en català' que té per objectiu millorar la disponibilitat lingüística i garantir el dret de la ciutadania a ser atesa en català. La iniciativa, impulsada per l'Oficina de Promoció del Català de l'Ajuntament de Tarragona i el Centre de Normalització Lingüística, ha culminat amb èxit la primera fase del projecte. Durant un mes, s'han visitat 200 establiments a les zones del Serrallo, Rambla-Mercat, Rambla-Vianants-Verdaguer i la Part Alta. En el marc d'aquestes visites, s'ha constatat que en el 59% dels casos, el personal d'atenció al públic té mancances en l'ús del català i se'ls ha ofert formació bàsica de català oral.
D'aquesta manera, els 56 negocis interessats han acceptat participar al programa de formació bàsica de català oral, que s'allargarà fins finals d'any. D'altra banda, 79 establiments s'han mostrat interessats en els recursos oferts de traducció i correcció de cartes i menús. Finalment, als locals que ja tenen disponibilitat lingüística se'ls ha ofert la possibilitat d'adherir-se al programa 'Voluntariat per la Llengua' (VxL) i convertir-se en espais segurs on els aprenents de català puguin ser atesos en aquesta llengua. En total, s'han adherit 43 establiments que s'integren a la xarxa d'establiments col·laboradors del VxL, que a Tarragona en són 94.