Societat
La XII Nit Literària al Far de la Banya se celebrarà aquest divendres
L’acte estava programat per l’11 de juliol però es va haver de posposar per causes meteorològiques
El Far de la Banya acollirà, aquest divendres, 1 d’agost, a les 22 hores, la dotzena edició de la Nit Literària. El Museu del Port i la Biblioteca Pública de Tarragona organitzen aquesta activitat, un dels imprescindibles de la programació d’estiu dels dos equipaments culturals. La cita estava programada inicialment pel divendres 11 de juliol, però es va haver de posposar per raons meteorològiques. En aquesta edició, es commemorarà el 25è aniversari del Museu del Port de Tarragona, amb una selecció de textos vinculats amb Tarragona i la mar.
El Far de la Banya és l’escenari idíl·lic d’una iniciativa cultural que des de l’any 2009 ofereix una experiència única de lectures amb acompanyament musical, amb la mar com a filconductor i com a element inspirador. Aquesta edició pren un caràcter especial amb motiu de l’efemèride del Museu, que posa en valor el vincle entre la mar, la memòria i el patrimoni marítim. Amb aquest esperit, s'han seleccionat textos d’autores i autors vinculats a Tarragona, que han trobat en el mar una font d’inspiració literària.
Les lectures aniran a càrrec de Jep Martí, investigador, Oriol Grau, actor, Visitación Juárez i Miquel Rodríguez, donants del Museu, Ricard Ibarra, director dels Serveis Territorials de Cultura, i el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà. L’acompanyament musical anirà a càrrec de la flautista Isabel Serra Bargalló, que interpretarà en directe un recull de composicions per a flauta.
L’accés amb vehicle a l’esplanada del Far de la Banya serà possible a partir de les 21:30 h, per tal de facilitar la participació del públic assistent.