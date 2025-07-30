Municipal
Tarragona disposarà de sis fonts refrigerades d'aigua potable a la via pública
Ematsa està instal·lant quatre fonts als barris de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Sant Salvador, que se sumaran a les dues que ja estan operatives al centre de la ciutat
Tarragona disposarà de sis fonts refrigerades d'aigua potable a la via pública perquè els ciutadans puguin beure, especialment quan les temperatures són especialment altes a l'estiu.
Les noves fonts estan dissenyades amb un únic sortidor per omplir recipients i un dispensador automàtic que evita el contacte. L'aigua surt a una temperatura d'uns 15 graus.
L'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (Ematsa) està instal·lant quatre d'aquestes fonts refrigerades als barris de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Sant Salvador, que se sumaran a les dues que ja estan operatives al centre de la ciutat, concretament a la Rambla Nova i el passeig de les Palmeres.
«Totes les ubicacions s'han acordat amb les entitats veïnals de cada barri i hem escollit punts prioritzant zones de gran afluència i espais d'activitat ciutadana», apunten des d'Ematsa.
La font refrigerada de la Rambla Nova, que va ser instal·lada com a prova pilot el 2021 i té també un aixeta inferior per a gossos, serà substituïda per un nou model, ja que l'actual ha patit diversos actes incívics.