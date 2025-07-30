Diari Més

Tarragona disposarà de sis fonts refrigerades d'aigua potable a la via pública

Ematsa està instal·lant quatre fonts als barris de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Sant Salvador, que se sumaran a les dues que ja estan operatives al centre de la ciutat

Imatge d'una font al passeig de les Palmeres.

Imatge d'una font al passeig de les Palmeres.Cedida

Tarragona disposarà de sis fonts refrigerades d'aigua potable a la via pública perquè els ciutadans puguin beure, especialment quan les temperatures són especialment altes a l'estiu.

Les noves fonts estan dissenyades amb un únic sortidor per omplir recipients i un dispensador automàtic que evita el contacte. L'aigua surt a una temperatura d'uns 15 graus.

L'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (Ematsa) està instal·lant quatre d'aquestes fonts refrigerades als barris de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Sant Salvador, que se sumaran a les dues que ja estan operatives al centre de la ciutat, concretament a la Rambla Nova i el passeig de les Palmeres.

«Totes les ubicacions s'han acordat amb les entitats veïnals de cada barri i hem escollit punts prioritzant zones de gran afluència i espais d'activitat ciutadana», apunten des d'Ematsa.

La font refrigerada de la Rambla Nova, que va ser instal·lada com a prova pilot el 2021 i té també un aixeta inferior per a gossos, serà substituïda per un nou model, ja que l'actual ha patit diversos actes incívics. 

