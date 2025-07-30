Serveis
El Síndic de Greuges no observa cap «irregularitat» amb la neteja a Tarragona
La Plataforma per una Tarragona Neta reclama que es torni a obrir la causa amb visites in situ dels tècnics als barris
El Síndic de Greuges de Catalunya no observa cap «irregularitat» amb la neteja dels carrers de Tarragona. Això exposa la institució pública en l’escrit de resolució de l’expedient obert per la Plataforma per una Tarragona Neta, que comptava amb el suport de diverses federacions veïnals de la ciutat. «Ara bé, recomanem que més enllà de les mesures sancionadores actualment en marxa per combatre l’incivisme en matèria de residus, s’impulsin campanyes de sensibilització i educació ambiental adreçades a la ciutadania», afegeix el Síndic.
Una resolució que se celebra des del govern municipal. «Ha respòs de manera molt clara: no existeixen les irregularitats que es denunciaven. Ja vam dir que la situació actual del contracte de neteja ens dificulta poder arribar a tot, i per això hem tirat endavant contractacions de reforç com el pla d’ocupació de neteja amb aigua o el servei de retirada d’herbes, entre d’altres accions», expressa Sonia Orts, consellera de Neteja. L’Ajuntament va trametre una «extensa» documentació al Síndic sobre la situació amb la neteja a la ciutat. «El Síndic ens recomana dur a terme les campanyes de sensibilització i educació ambiental, que ja fem i que intensificarem properament», referma la consellera.
«És al·lucinant»
Des de la plataforma veïnal es mostren en desacord amb la resolució de la institució pública. «És al·lucinant que no observin cap irregularitat. S’han quedat només amb l’informe de l’Ajuntament», diu Mònica Novés, impulsora de l’entitat. Per aquest motiu, han demanat que el Síndic reobri l’expedient i que els seus tècnics visitin in situ diferents barris de la ciutat. «Som conscients de les limitacions de personal tècnic que pot tenir la institució, però entenem que en un cas com aquest, que afecta directament la salut pública i drets fonamentals de la ciutadania, és del tot justificat activar els mecanismes d’inspecció disponibles», indica Novés en l’escrit dirigit al Síndic. L’entitat no descarta mobilitzacions de cara als pròxims mesos i exposen que el govern municipal encara no s’ha reunit amb ells.
En tràmit un nou servei
Més enllà, el consistori està tramitant un servei de neteja del servei de neteges intensives Pam a Pam, que no està inclòs al contracte de neteja i que permetrà optimitzar els recursos, per un import de 109.579,38 euros l’any. Tot i així, l’Ajuntament de Tarragona exposa que el «principal motiu» dels problemes amb la neteja és el perllongament de la contractació del nou servei.