Successos
Rescaten un menor que demanava ajuda des d'un balcó a Tarragona
Els fets han passat a pocs minuts per les dotze del migdia
Un nen menor d'edat ha estat rescatat aquest migdia de dimecres d'un balcó d'un pis de Tarragona. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 11.56 hores i s'han desplaçat amb una dotació fins al carrer Felip Pedrell, en un pis davant del CAP Jaume I.
Segons explica el cos d'emergències, l'alertant ha avisat que un nen estava demanant ajuda des d'un balcó. Es desconeix si s'havia quedat tancat al balcó i no hi havia ningú més en aquell moment a l'habitatge. Per aquest motiu, s'ha mobilitzat una dotació dels bombers que ha procedit al seu rescat amb l'autoescala.
El rescat s'ha produït sense cap tipus de dificultat i el menor es troba sa i estalvi. Fins al lloc també s'han desplaçat Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques.