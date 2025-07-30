President del Consell del Tarragonès
Joan Martí Pla: «Els Consells Comarcals donem serveis bàsics i és primordial que es resolgui bé el problema del finançament»
El nou president del Consell del Tarragonès agafa el relleu a Salvador Ferré arran del pacte entre Junts, PSC i ECP amb la vista posada en les millores laborals, de serveis i en l’arribada de més fons
Després de coliderar el Consell Comarcal del Tarragonès en l’anterior mandat, Junts, PSC i En Comú Podem han tornat a repetir el pacte i, després de dos anys de presidència de Salvador Ferré (PSC), arriba el torn de Junts. Entenc que la suma va funcionar.
«Per descomptat, i ha continuat funcionant. El nostre objectiu és polititzar el mínim possible funcionament del Consell Comarcal i donar el màxim de serveis possibles de la millor manera possible. Amb el Salvador hem treballat molt bé i tenim una visió molt similar del que necessiten els veïns i veïnes de la comarca, de manera que creiem que la política no pot passar per davant de les necessitats de la gent».
Tenint en compte que és un dels consellers més veterans de la casa, no té la sensació que molta gent no coneix la feina que feu?
«Vaig començar com a conseller l’any 2003, de manera que ja formo part una mica del mobiliari de la casa (somriu). Certament, crec que la majoria de la gent no sap la quantitat de serveis que donem. Suposo que per això estem poc valorats, tot i que oferim serveis que si no els donéssim nosaltres no els donaria ningú, sobretot entre els pobles més petits. Per això és tan important resoldre l’etern problema de finançament que tenim, perquè en depenen serveis com els de benestar social, les beques menjador, el servei de recollida d’escombraries o l’atenció als joves.
A més, darrerament s’ha proposat que assumiu noves competències, com ara un servei de mediació o la gestió de depuradores...
«Doncs sí, i cada vegada més, però per això necessitem diners, per poder disposar d’espais i per poder contractar personal. Ara per ara donem serveis bàsics, però no disposem dels recursos per oferir-los sense tensionar el nostre personal. Tenim gent treballant en espais que s’havien pensat com a sales de reunions i hi ha equips amb un tècnic i dos auxiliars que gestionen serveis de més de 9 milions d’euros anuals. És primordial que es resolgui bé el tema del finançament si no volem que el servei se’n vegi afectat».
Ens comentava que la feina feta fins ara ha estat molt positiva. La resta del mandat serà continuista?
«Totalment. Tenim la lluita per millorar el finançament i, si cal, ajustar alguna cosa de serveis, però sobretot hem de treballar per finalitzar el procés que va començar amb l’estabilització dels llocs de treball de la casa, la RLT (relació dels llocs de treball) i ens quedarà el conveni laboral. Són feines de temps, que no es fan en dos dies, però que m’agradaria resoldre en aquest mandat».
Diners, espai i personal. La llista no sembla fàcil.
«No ho és, però no podrem donar un bon servei sense cuidar el personal, i més sabent que és impossible posar més càrrega sobre la gent que tenim. S’havia parlat de millorar-nos un 20% el pressupost, però pot ser del tot insuficient si se’ns donen competències que necessiten crear nous espais i contractar nous professionals».
Quin és el servei que ara mateix més li fa perdre la son com a president?
«No hi ha res que em faci perdre la son, perquè tenim un equip compromès que treballa molt bé, però és innegable que hi ha serveis que resulten més complexes que altres. Per responsabilitat, diria que Benestar Social, perquè atenem moltes famílies que ens necessiten molt i això requereix un gran esforç en personal en molts municipis; però, per recursos, també caldria parlar de Medi Ambient i de la recollida de residus, on cada municipi té necessitats i realitats diferents; o de les accions que es realitzen en l’entorn de Joventut, transport escolar, beques menjador, monitors, etc.».
Continuareu apostant per la promoció cultural?
«Aquest és l’exemple més clar de la nostra realitat. Els premis i les accions culturals que realitza el Consell Comarcal es poden fer perquè tenim el suport de Repsol, a qui hem d’agrair l’ajuda que dona des de fa anys. Si no fos així, no podríem destinar-hi res. Com que no recaptem res, si volem fer qualsevol acció que se surti de les nostres competències delegades, hem de buscar suport pressupostari extern».