Policial
Persecució policial a la Rambla: detenen quatre falsos operaris per robar cablejat telefònic
Una de les dues furgonetes implicades en el furt ha aconseguit fugir cap al Serrallo. Els Mossos d'Esquadra han recuperat 10 metres de cablejat valorat en 15.000 euros
Quatre persones han estat detingudes aquest dimecres al matí a la Rambla Nova de Tarragona com a presumptes autores d'un delicte de furt. Aquest matí els Mossos d'Esquadra han rebut un avís per un grup de persones que podia estar robant cablejat telefònic fent-se passar per operaris. Es tracta d'un modus operandi que està en auge, ja que ja s'han detectat diversos casos similars a la demarcació.
Diversos efectius s'han desplaçat a la zona cap a les 10.15 hores i han detectat dues furgonetes i un vehicle estacionat que podrien estar relacionats amb els fets. Els agents han aconseguit interceptar una de les furgonetes, mentre l'altra ha iniciat una fugida en direcció cap al Serrallo. Finalment, aquesta última i els seus ocupants han aconseguit escapar. Tot i això, els Mossos mantenen la recerca del vehicle escàpol.
Durant el registre de la furgoneta interceptada han localitzat uns 10 metres de cables de coure i plom, el que s'utilitza per a les línies telèfoniques. El seu valor aproximat al mercat seria al voltant dels 15.000 euros. A més, els Mossos d'Esquadra han detingut a quatre persones relacionades amb el furt. Es tracta de quatre homes de 47, 41, 32 i 29 anys. Tots ells acumulaven 13 antecedents policials per delictes patrimonials.
Pel que fa a l'altra furgoneta, es creu que també transportava cablejat sostret tot i que la quantitat seria menor a la intervinguda. Els veïns que transitaven per la Rambla Nova s'han topat aquest matí amb la persecució policial, on finalment, part dels falsos operaris han aconseguit escapar. També s'ha registrat un tercer vehicle relacionat amb els lladres, on no haurien localitzat res.