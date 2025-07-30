Policial
Detenen 14 persones en tres plans d’acció a Bonavista, Campclar i Sant Pere i Sant Pau
La Guàrdia Urbana ha portat a cap els dispositius entre el març i el juny d’enguany amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra
La Guàrdia Urbana de Tarragona està duent a terme des de principis d’any està diferents dispositius policials juntament amb els Mossos d'Esquadra en punts concrets i estratègics de tota la ciutat. L'objectiu dels operatius és incrementar la seguretat en els espais públics de la ciutat.
Després de fer els de l’entorn de Battestini i el parc de la Ciutat, els voltants del carrer Orosi i a la zona del parc de les Granotes i Amfiteatre, la policia tarragonina ha continuat la seva acció a tres barris diferents: Bonavista, Campclar i Sant Pere i Sant Pau.
A través d’aquests plans, la Guàrdia Urbana també desplega una campanya de proximitat per enfortir les relacions de la policia amb el teixit social i comercial de la ciutat. Un dels objectius més clars és escoltar a la ciutadania i tenir un contacte més proper, però sobretot, el que es busca és incrementar la seva qualitat de vida i la seguretat a la ciutat.
Bonavista
El pla es va portar a terme entre el 10 i el 30 de març. Durant aquest període de temps es van efectuar un total de 118 patrulles, repartides en 59 serveis i s’hi van dedicar prop de 180 hores.
Les patrulles de la GUT i de CME van identificar 285 persones i van controlar 144 vehicles. A banda, es van imposar un total de 42 denúncies en matèria de trànsit, 26 denúncies per conductes incíviques i es va confiscar una arma i denunciar al seu propietari. També es va denunciar a 6 persones per tinença d’estupefaents i a 5 persones més per abocament de residus.
Durant aquest operatiu es van detenir 4 persones: 2 per persecució en vehicle, resistència i desobediència i 2 per requisitòria judicial (ordre de recerca i detenció). També es van instruir 3 diligències judicials.
Campclar
Aquest dispositiu es va executar entre el 12 de maig i l’1 de juny, un total de 86 patrulles realitzades en 43 serveis repartits en diferents torns de treball, dedicant 129 hores a les accions del pla. Hi han participat agents uniformats i de paisà dels diferents cossos policials, que juntament amb els drons i la Unitat de Medi Ambient ha permès desenvolupar un operatiu policial que cobria molts punts del barri.
Durant aquests dies es van identificar 139 persones i controlar fins a 87 vehicles. Es van fer 6 controls d’alcoholèmia, amb 35 proves realitzades i 1 resultat positiu administratiu i 2 penals.
Pel que fa a les denúncies, se’n van imposar 23 en matèria de trànsit, 9 per conductes incíviques, 3 per tinença d’estupefaents, 3 relacionades amb gossos, 1 per abocament de residus.
La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van detenir 7 persones per delictes contra la salut pública, es van intervenir 5 armes blanques i es van denunciar als seus propietaris. A més, també es van intervenir més de 60 monodosis de diferents substàncies i diners en efectiu.
A banda, es van realitzar tres inspeccions a establiments i es van aixecar dues actes per diverses infraccions. També es va instruir una diligència judicial, es van comunicar 2 citacions judicials i es va fer esbrinament de domicili.
En aquest pla d’acció s’hi ha de sumar els resultats obtinguts en aquest barri que es van produir en el marc de l’operatiu Kanpai (Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional), on es van identificar 68 persones i es van controlar 33 vehicles.
En aquest operatiu, executat el 16 de maig, es van detenir 3 persones i imposar 4 denúncies per tinença d’estupefaents, 5 per no complir les ordenances municipals i 3 en matèria de trànsit.
Sant Pere i Sant Pau
El pla d’acció s’ha executat al barri de Sant Pere i Sant Pau, a Rodolat del Moro, Pedrol i la zona de Sescelades entre el 16 i el 29 de juny. Com en la resta de plans, s’han fet controls, patrullatges mixts, vigilància amb drons i dispositius de proximitat.
En total s’han fet 56 patrulles durant 84 hores de servei. En aquest pla s’han identificat 49 persones, s’han controlat 25 vehicles en 3 controls i s’han fet 36 proves d’alcoholèmia, 1 amb resultat positiu administratiu. Els agents han imposat 3 denúncies en matèria de trànsit i 5 per conductes incíviques i han intervingut una arma blanca, el propietari de la qual va ser denunciat. També es va instruir una diligència judicial.
Durant aquesta acció policial s’han inspeccionat dues vegades els mercats ambulants i també totes les atraccions mecàniques instal·lades per les festes de Sant Pere i Sant Pau.
Després de portar a terme aquests, la Guàrdia Urbana continua amb el seu desplegament programat dels plans d’acció que arribaran a tots els barris de la ciutat.