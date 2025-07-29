Diari Més

Tarragona recuperarà dos quioscos en els pròxims mesos

S’ha tornat a adjudicar la caseta de la Rambla Nova, 40 i la finca de la Rambla Lluís Companys serà un espai municipal de dinamització, prevenció i oci

L’Ajuntament de Tarragona va iniciar, el mandat passat, un procés per reobrir els quioscos que hi havia tancats a la ciutat. Des de llavors, s’han anat recuperant algunes d’aquestes finques, que han tornat a tenir vida després d’anys sense activitat. El consistori té previst que, en els pròxims mesos, puguin aixecar la persiana dues noves casetes: la que està ubicada en el número 40 de la Rambla Nova i la que està situada a la Rambla Lluís Companys.

En l’última licitació que va impulsar l’Ajuntament el 2023, aquests dos espais no van rebre cap oferta. També va generar interès el quiosc que es troba a tocar de la Font del Centenari, el qual ha aprofitat el consistori per convertir-lo en la seu dels Bons Comerç, mentre la campanya està activa. En canvi, la caseta del número 39 de la Rambla Nova es va poder reactivar com a administració de loteries. La concessió es va fer per un període de vuit anys i un cànon de 3.900 euros anuals.

El quiosc que té davant —en el número 40— es va tornar a licitar l’octubre del 2024 i es van presentar tres particulars privats. El consistori va adjudicar la gestió d’aquesta finca a Blume Linda Pintow Alonso. Tot i que es va arribar a formalitzar el contracte, l’adjudicatària va renunciar a la llicència el març passat. Seguidament, es va decidir adjudicar l’explotació d’aquesta instal·lació al tercer classificat de la classificació —Farid Hocini—, ja que el segon no va respondre a la proposta de l’Ajuntament.

En aquest cas, la concessió serà també per a vuit anys, però el cànon a pagar serà de 3.821,21 euros anuals, que equival a uns 318 euros mensuals. L’adjudicatari destinarà aquest espai a «l’activitat de premsa i revistes, aliments, begudes i tabacs, i tabac i accessoris».

Un nou Quiosquet

L’altre quiosc que obrirà en els pròxims mesos serà el que es troba a la Rambla Lluís Companys, davant de l’Institut Vidal i Barraquer. En aquest cas, no serà a través de la iniciativa privada, sinó que es reactivarà per oferir un servei municipal. Concretament, el mateix que s’ofereix en el Quiosquet de la Rambla Nova, ubicat a l’altura del número 84, davant de l’edifici de la Seguretat Social.

La conselleria de Feminismes i LGTBIQ+ lidera aquest projecte, que va néixer el 2021 amb l’objectiu de millorar la informació, atenció, dinamització i orientació al voltant de la prevenció de consums, reducció de riscos i prevenció de l’assetjament i violència masclista, i vinculació de la població jove amb el seu entorn i la seva comunitat. Amb el quiosc de la Rambla Nova se sumarà un nou espai per programar activitats i accions de sensibilització al llarg de l’any. El passat mes de març, l’Ajuntament va adjudicar la gestió d’aquestes dues casetes per 18.098,12 euros.

